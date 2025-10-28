Profesori podneli tužbu protiv MUP-a zbog postupanja policije u kampusu u Novom Sadu
N1 Info pre 1 sat | Beta
Oko 60 profesora Univerziteta u Novom Sadu podnelo je tužbu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije, kojom se od suda traži da utvrdi da su nezakonitim postupanjem pripadnika MUP-a povređena prava članova akademske zajednice i autonomija univerziteta.
Advokatica Miroslava Popadić, punomoćnik grupe profesora, kazala je novinarima da su postupanjem MUP-a grubo povređena prava ličnosti, dostojanstva i građanskih sloboda tužilaca. Navela je, nakon predaje tužbe, da su njihova prava garantovana Ustavom Srbije i Zakonom o radu. Kazala je da je tužba podneta Osnovnom sudu u Novom Sadu, a da je osnov za nju to što su od kraja avgusta do 1. oktobra 2025. pripadnici policije boravili neustavno i protivzakonito na