„Tražila od čoveka koji me je legitimisao da se predstavi, zapretio mi je rečima: „Ja ću odavde izaći ali vi nećete““: Potresna svedočenja o policijskoj brutalnosti u Novom Sadu

Nova pre 14 minuta  |  Autor: Nova.rs
„Tražila od čoveka koji me je legitimisao da se predstavi, zapretio mi je rečima: „Ja ću odavde izaći ali vi nećete““…

Studenti, građani i profesori, koji su bili žrtve policijske represije na teritoriji Univerziteta u Novom Sadu u noći između 5. i 6. septembra ove godine, nakon mirnog protesta održanog u tom gradu, podelili su putem onlajn ankete svoja potresna svedočenja i iskustva od te večeri, na sajtu svedocanstva.labs.rs.

Portal Nova.rs izdvojio je neke od njih. „Zadržana sam u Rektoratu do 3 ujutru, 6. septembra. Kada smo čuli da policija pokušava da razvali ulazna vrata, samoinicijativno smo se povukli u amfiteatar/svečanu salu, gde su kasnije potisnuti i svi ostali prisutni. Ljudi su bili izuzetno tihi u početku i poređani u redove. U prvim redovima su sedeli volonteri Pp. Kada je neko pitao maskirana lica zašto smo zadržani, odgovorili su: „Tiho. Sada ste pod kontrolom
