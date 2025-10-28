Profesori podneli tužbu protiv MUP-a zbog postupanja policije u kampusu u Novom Sadu

Advokatica Miroslava Popadić, punomoćnik grupe profesora, kazala je novinarima da su postupanjem MUP-a grubo povređena prava ličnosti, dostojanstva i građanskih sloboda tužilaca.

Navela je, nakon predaje tužbe, da su njihova prava garantovana Ustavom Srbije i Zakonom o radu. Kazala je da je tužba podneta Osnovnom sudu u Novom Sadu, a da je osnov za nju to što su od kraja avgusta do 1. oktobra 2025. pripadnici policije boravili neustavno i protivzakonito na teritoriji Kampusa UNS. "Obzirom da nisu imali nikakvo uporište za ovakvo potupanje ni po Zakonu o policiji, niti u pravilnicima koji bliže uređuju njihova prava i postupanje, oni su