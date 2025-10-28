Profesori podneli tužbu protiv MUP-a zbog postupanja policije u kampusu u Novom Sadu

Novi magazin pre 1 sat  |  N1, Beta
Profesori podneli tužbu protiv MUP-a zbog postupanja policije u kampusu u Novom Sadu

Advokatica Miroslava Popadić, punomoćnik grupe profesora, kazala je novinarima da su postupanjem MUP-a grubo povređena prava ličnosti, dostojanstva i građanskih sloboda tužilaca.

Navela je, nakon predaje tužbe, da su njihova prava garantovana Ustavom Srbije i Zakonom o radu. Kazala je da je tužba podneta Osnovnom sudu u Novom Sadu, a da je osnov za nju to što su od kraja avgusta do 1. oktobra 2025. pripadnici policije boravili neustavno i protivzakonito na teritoriji Kampusa UNS. "Obzirom da nisu imali nikakvo uporište za ovakvo potupanje ni po Zakonu o policiji, niti u pravilnicima koji bliže uređuju njihova prava i postupanje, oni su
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Profesori podneli tužbu zbog postupanja policije u kampusu

Profesori podneli tužbu zbog postupanja policije u kampusu

NoviSad.com pre 27 minuta
Pamtimo i tražimo odgovornost za postupanje policije u kampusu

Pamtimo i tražimo odgovornost za postupanje policije u kampusu

Ozon press pre 1 sat
Profesori podneli tužbu protiv MUP-a zbog postupanja policije u kampusu u Novom Sadu

Profesori podneli tužbu protiv MUP-a zbog postupanja policije u kampusu u Novom Sadu

N1 Info pre 3 sata
Novosadski profesori tužili MUP: Kršenje prava akademske zajednice i autonomije univerziteta

Novosadski profesori tužili MUP: Kršenje prava akademske zajednice i autonomije univerziteta

Radio 021 pre 3 sata
„Žandarmi su me udarali po leđima dok sam povraćala“: Jeziva svedočanstva građana o policijskoj brutalnosti u Novom Sadu…

„Žandarmi su me udarali po leđima dok sam povraćala“: Jeziva svedočanstva građana o policijskoj brutalnosti u Novom Sadu

Nova pre 2 sata
Profesori podneli tužbu protiv MUP-a zbog postupanja policije u kampusu u Novom Sadu

Profesori podneli tužbu protiv MUP-a zbog postupanja policije u kampusu u Novom Sadu

Nova pre 2 sata
Podneta tužba protiv MUP-a zbog povrede autonomije Univerziteta u Novom Sadu

Podneta tužba protiv MUP-a zbog povrede autonomije Univerziteta u Novom Sadu

Moj Novi Sad pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ustav SrbijeNovi SadMUPZakon o raduUNSprofesorikampus

Društvo, najnovije vesti »

Tri nastavnika Valjevske gimnazije dobila otkaz, direktorka šalje poljupce (VIDEO)

Tri nastavnika Valjevske gimnazije dobila otkaz, direktorka šalje poljupce (VIDEO)

Danas pre 2 minuta
Zbog radova zatvorene deonice puteva za Novi Sad, baš uoči 1. novembra

Zbog radova zatvorene deonice puteva za Novi Sad, baš uoči 1. novembra

Danas pre 2 minuta
Niški studenti biciklama krenuli ka Novom Sadu, učenici i studenti iz zapadne Srbije nastavili put iz Valjeva

Niški studenti biciklama krenuli ka Novom Sadu, učenici i studenti iz zapadne Srbije nastavili put iz Valjeva

RTS pre 2 minuta
Danas nije crveno slovo, ali svaki vernik treba da uradi 1 stvar Obeležava se Sveti Lukijan

Danas nije crveno slovo, ali svaki vernik treba da uradi 1 stvar Obeležava se Sveti Lukijan

Alo pre 2 minuta
Mol ponovo pokrenuo proizvodnju u Rafineriji Dunav u Mađarskoj

Mol ponovo pokrenuo proizvodnju u Rafineriji Dunav u Mađarskoj

Alo pre 2 minuta