Umesto tihe likvidacije, glasno okupljanje
Radar pre 12 minuta | Suzana Sudar
Ako umetnik nema gde da postavi svoj rad, društvo je odlučilo da mu umetnost nije potrebna, kaže za Radar Lidija Jovanović, predsednica Upravnog odbora Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS)
Zajednica primenjenih umetnika i dizajnera u Srbiji, ULUPUDS, suočava se sa ozbiljnom finansijskom krizom koja preti da ugrozi ne samo izložbene programe i podršku članovima, već i samu vidljivost njihovih radova. „Ove godine ULUPUDS je dobio 25 odsto manje sredstava za poverene poslove sa samostalnim umetnicima, a dodatni udar usledio je time što nisu odobrena sredstva na konkursima grada Beograda i Ministarstva kulture. Drugim rečima institucija koja je više od