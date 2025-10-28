Poslednja vest! Izraelski premijer naredio vojsci da napadne Pojas Gaze

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Poslednja vest! Izraelski premijer naredio vojsci da napadne Pojas Gaze

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je večeras vojsci da sprovede hitne napade na Pojas Gaze, nakon što je optužio palestinski pokret Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Posle sastanka, “premijer je naredio vojsci da odmah izvrši jake napade na Pojas Gaze”, navodi se u kratkom saopštenju Netanjahuovog kabineta bez drugih detalja. To saopštenje je usledilo nakon što je Izrael optužio Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre, pošto je palestinski islamistički pokret Hamas vratio posmrtne ostatke jednog taoca, čiji je deo već ranije pronašla izraelska vojska. To je izazvalo nezadovoljstvo među porodicom talaca i vlastima. Oružano
