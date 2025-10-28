Vučić se sastao sa predsednikom Uzbekistana Mirzijojevim u Taškentu

TAŠKENT - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim u državnoj rezidenciji "Kuksaroj" u Taškentu.

Prethodno je predsednik Vučić svečano dočekan uz vojne počasti, smotru počasnog stroja i intoniranje himni dve zemlje. Posle sastanka održaće se sastanak sve delegacije, a potom se očekuje potpisivanje više bilateralnih sporazuma. U delegaciji sa predsednikom Vučićem su ministar kulture Nikola Selaković, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja