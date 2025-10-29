Drugi dan posete Uzbekistanu - Vučić se sastao sa predsedavajućom parlamenta
RTS pre 10 minuta
Srpska delegacija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nastavlja posetu Uzbekistanu. Predsednik Vučić sastao se danas sa predsedavajućom parlamenta Uzbekistana Tanzilom Narabaevom u zgradi parlamenta u Taškentu.
Posle sastanka, predsednik Vučić se upisao u Knjigu počasnih gostiju. Vučić će, kasnije, učestvovati na poslovnom forumu Srbija-Uzbekistan, na kojem učestvuju predstavnici velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju. Vučić će posetiti i Centar za islamsku civilizaciju, zatim IT park, ali i industrijski kompleks Tehno park. U okviru zvanične posete, predsednik Vučić učestvovaće na 43. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, koja će biti održana u