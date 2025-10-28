Dve istrage, jedna optužnica, bez informacije o ulozi kompanija iz Kine u padu nadstrešnice

Slobodna Evropa pre 17 minuta
Dve istrage, jedna optužnica, bez informacije o ulozi kompanija iz Kine u padu nadstrešnice

Slobodna Evropa pre 17 minuta

Dve istrage, jedna optužnica, niko od optuženih u pritvoru i nijedna presuda.

Takva je pravna situacija godinu dana nakon što je u padu nadstrešnice u Novom Sadu poginulo 16 ljudi. U 11.52 minuta, 1. novembra 2024, nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu srušila se. Vrlo brzo nakon početnog šoka, veliki broj građana počeo je da zahteva odgovornost za ovu tragediju. Optužnica u istrazi krivične odgovornosti, koja treba da utvrdi šta je dovelo do pada nadstrešnice, a kojom je, između ostalih, obuhvaćen bivši ministar infrastrukture
O čemu su pisale dnevne novine 1. novembra 2024. godine?

Vreme pre 1 sat
Novi SadKina

Zašto stranke centra gube kad koriste desni narativ?

Dojče vele pre 7 minuta
(Foto): Vučić započeo zvaničnu posetu Uzbekistanu - slede susreti sa najvišim zvaničnicima

Blic pre 7 minuta
Pat pozicija: Ni vlast, ni studenti u blokadi trenutno ne mogu da okrenu političke procese u svoju korist

NIN pre 7 minuta
„Mladi s juga“: Poziv radnicima „Kentaura“ da se priključe protestima

Vreme pre 13 minuta
Vučić stigao u Uzbekistan: Povezuje nas uzajamno poštovanje, razumevanje i iskrena želja za saradnjom

Euronews pre 13 minuta