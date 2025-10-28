Ana Nikolić Raletu rekla "da": Svi detalji tajnog venčanja na Maldivima

Story pre 3 sata
Ana Nikolić Raletu rekla "da": Svi detalji tajnog venčanja na Maldivima

Ana Nikolić udala se za Gorana Ratkovića Raleta nakon pomirenja, a simboličnu ceremoniju građanskog venčanja par je organizovao na Maldivima.

Na Maldive je par otputovao na odmor, nakon pomirenja posle pauze od tri meseca, koliko nisu bili zajedno. Njihovu vezu od početka prate brojne turbulencije, ali su ih očigledno uspešno prebrodili zaklevši se jedno drugom na večnu ljubav. O svojoj vezi sa Raletom Ana je govorila tokom svog gostovanja u Ceca Show-u. - On je bez vrlina. Šalim se, on je pre svega dobar čovek. Zasigurno znam da je dobar čovek. Duhovit je, inteligentan i beskrajno talentovan - rekla je
Otvori na story.rs

Povezane vesti »

Pevač otkrio istinu o raletu Kompozitora ćete gledati drugim očima, ali i Anu Nikolić

Pevač otkrio istinu o raletu Kompozitora ćete gledati drugim očima, ali i Anu Nikolić

Alo pre 1 sat
Po hitnom postupku osoblje rizorta moralo je da uradi jedno Ana i Rale pre venčanja napravili haos, sve se saznalo

Po hitnom postupku osoblje rizorta moralo je da uradi jedno Ana i Rale pre venčanja napravili haos, sve se saznalo

Alo pre 59 minuta
"Luda jesam, ali toliko nisam..." Ana i Rale se venčali na plaži, a ovako je pevačica govorila o udaji za kompozitira...

"Luda jesam, ali toliko nisam..." Ana i Rale se venčali na plaži, a ovako je pevačica govorila o udaji za kompozitira...

Kurir pre 3 sata
"Što si je ženio kad si znao da pije?" Ana progovorila o venčanju i problemu sa alkoholom, poslala hit poruku!

"Što si je ženio kad si znao da pije?" Ana progovorila o venčanju i problemu sa alkoholom, poslala hit poruku!

Alo pre 3 sata
Sloba Radanović otkrio istinu o Raletu: Spomenuo skandal sa Anom, pa priznao kakav je kompozitor zapravo

Sloba Radanović otkrio istinu o Raletu: Spomenuo skandal sa Anom, pa priznao kakav je kompozitor zapravo

Telegraf pre 3 sata
"Luda sam, ali ne toliko": Ana Nikolić se venčala sa Raletom, a ovako je govorila o udaji za njega: "Ja sam osoba od momenta"

"Luda sam, ali ne toliko": Ana Nikolić se venčala sa Raletom, a ovako je govorila o udaji za njega: "Ja sam osoba od momenta"

Blic pre 4 sati
Udala se Ana Nikolić! Tajno venčanje na Maldivima

Udala se Ana Nikolić! Tajno venčanje na Maldivima

Hello pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ana NikolićMaldiviCeca Show

Zabava, najnovije vesti »

100 violina kao nezaboravno muzičko iskustvo: Nastavak tradicije koncerata u Plavoj dvorani

100 violina kao nezaboravno muzičko iskustvo: Nastavak tradicije koncerata u Plavoj dvorani

Kurir pre 0 minuta
"Napravili smo bezuspešnu medijsku foru" Ovaj pevač je glumio dečka Slavici Ćukteraš kako bi sakrio njenu vezu sa Žikom…

"Napravili smo bezuspešnu medijsku foru" Ovaj pevač je glumio dečka Slavici Ćukteraš kako bi sakrio njenu vezu sa Žikom Jakšićem

Kurir pre 0 minuta
Do kraja nedelje u Novom Sadu preko 20 stepeni

Do kraja nedelje u Novom Sadu preko 20 stepeni

Radio 021 pre 50 minuta
Danilo Ikodinović počeo da se smeje na pitanje o razvodu od Maje, pa otkrio razlog kraha braka

Danilo Ikodinović počeo da se smeje na pitanje o razvodu od Maje, pa otkrio razlog kraha braka

Nova pre 50 minuta
Viki Miljković odgovorila Zorici Brunclik: Može da me povredi samo neko čije mišljenje uvažavam

Viki Miljković odgovorila Zorici Brunclik: Može da me povredi samo neko čije mišljenje uvažavam

Story pre 55 minuta