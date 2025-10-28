Ana Nikolić Raletu rekla "da": Svi detalji tajnog venčanja na Maldivima

Ana Nikolić udala se za Gorana Ratkovića Raleta nakon pomirenja, a simboličnu ceremoniju građanskog venčanja par je organizovao na Maldivima.

Na Maldive je par otputovao na odmor, nakon pomirenja posle pauze od tri meseca, koliko nisu bili zajedno. Njihovu vezu od početka prate brojne turbulencije, ali su ih očigledno uspešno prebrodili zaklevši se jedno drugom na večnu ljubav. O svojoj vezi sa Raletom Ana je govorila tokom svog gostovanja u Ceca Show-u. - On je bez vrlina. Šalim se, on je pre svega dobar čovek. Zasigurno znam da je dobar čovek. Duhovit je, inteligentan i beskrajno talentovan - rekla je