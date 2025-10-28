Na Kelebiji počela primena novog sistema za ulazak u zonu Šengena

Primena novog ulazno-izlaznog sistema Evropske unije EES na mađarsko-srpskim graničnim prelazima počinje danas u 8 časova na graničnom prelazu Tompa - Kelebija, saopštio je generalni konzulat Mađarske u Subotici.

Na prelazu Reske-Horgoš EES sistem uvodi se od 4. novembra, a do 11. novembra na preostalim prelazima Mađarske i Srbije. Navode da će mađarska granična policija svakom putniku iz trećih zemalja, uključujući i srpske državljane, napraviti elektronski dosije, što znači fotografisanje lica i uzimanje otisaka prstiju. Na graničnim prelazima su postavljeni punktovi za registraciju i policijski službenici će usmeravati vozila u posebne saobraćajne trake za one koje treba