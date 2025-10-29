Srbi sa Kim stigli u Rašku Pešače ka Novom Sadu za Vučića i Srbiju - sad je lepo vreme, a u aprilu su gazili kroz smetove!

Alo pre 1 sat
Srbi sa Kim stigli u Rašku Pešače ka Novom Sadu za Vučića i Srbiju - sad je lepo vreme, a u aprilu su gazili kroz smetove!

Grupa od 60 Srba sa Kosova i Metohije koja je jutros krenula na put dug više od 315 kilometara kako bi u Novom Sadu za desetak dana podržali predsednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju na velikom narodnom skupu, napreduju kroz Rašku

U putu ih za razliku od prošlog pešačenja, kada su prošli kroz nezapamćenu mećavu, sada prati sunce i lepo vreme. Uz njih je i narod koji ih usput pozdravlja, a oni im uzvraćaju sa tri prsta, trobojkama i povicima “Srbija, Srbija”! Uz srpske trobojke, veru i odlučnost da istraju u ovom herojskom podvigu i predju najveći broj kilometara do sada, oni poručuju da im je motiv da budu uz svoju državu i svojim primerom pokažu kako ne žele zaustavljanje Srbije jer je samo
