Mali: Prijava za legalizovanje objekata od 8. decembra

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će država do kraja nedelje izaći sa onlajn prijavom za legalizovanje objekata. Građani će zvanično moći da se prijavljuju od 8. decembra do 8. februara.

Mali je izjavio je da je do sada 3.755 mladih kupilo prvi stan, po programu o subvencionisanim kamatama za kredite za stanove za mlade, a 1.100 njih već su ili završili pregovor oko ugovora ili su u toku. "Znači oko 5.000 mladih, dobija svoju prvu nekretninu kroz subvencionisane kredite. Učešće je 1,0 odsto, a prosek kada je iznos uzetih kredita u pitanju je 80.000 evra, dakle učešće je 800 evra, što je cena malo boljeg mobilnog telefona", rekao je on za TV Pink.