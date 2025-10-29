Mali: Prijava za legalizovanje objekata od 8. decembra

B92 pre 25 minuta
Mali: Prijava za legalizovanje objekata od 8. decembra

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će država do kraja nedelje izaći sa onlajn prijavom za legalizovanje objekata. Građani će zvanično moći da se prijavljuju od 8. decembra do 8. februara.

Mali je izjavio je da je do sada 3.755 mladih kupilo prvi stan, po programu o subvencionisanim kamatama za kredite za stanove za mlade, a 1.100 njih već su ili završili pregovor oko ugovora ili su u toku. "Znači oko 5.000 mladih, dobija svoju prvu nekretninu kroz subvencionisane kredite. Učešće je 1,0 odsto, a prosek kada je iznos uzetih kredita u pitanju je 80.000 evra, dakle učešće je 800 evra, što je cena malo boljeg mobilnog telefona", rekao je on za TV Pink.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Mali: Prijavljivanje za legalizaciju počinje 8. decembra, biće i prijava na papiru

Mali: Prijavljivanje za legalizaciju počinje 8. decembra, biće i prijava na papiru

RTK pre 10 minuta
Oko 5.000 mladih dobija svoju prvu nekretninu! Siniša Mali o povoljnim stambenim kreditima: Cena učešća jeftinija od nekih…

Oko 5.000 mladih dobija svoju prvu nekretninu! Siniša Mali o povoljnim stambenim kreditima: Cena učešća jeftinija od nekih mobilnih telefona!

Kurir pre 14 minuta
Mali:Tražimo rešenje za NIS, država neće dozvoliti ugrožavanje energetske stabilnosti

Mali:Tražimo rešenje za NIS, država neće dozvoliti ugrožavanje energetske stabilnosti

RTV pre 1 sat
Mali: Stanove po subvencionisanim kamatama kupilo 3.755 mladih

Mali: Stanove po subvencionisanim kamatama kupilo 3.755 mladih

N1 Info pre 2 sata
Mali: Tražimo rešenje za NIS! Država neće dozvoliti ugrožavanje energetske stabilnosti

Mali: Tražimo rešenje za NIS! Država neće dozvoliti ugrožavanje energetske stabilnosti

Blic pre 1 sat
Mali: Prijavljivanje za legalizaciju počinje 8. decembra! Biće i prijava na papir

Mali: Prijavljivanje za legalizaciju počinje 8. decembra! Biće i prijava na papir

Blic pre 1 sat
Objavljeno kada počinje prijavljivanje za legalizaciju i do kada će trajati: Dva načina za prijavu

Objavljeno kada počinje prijavljivanje za legalizaciju i do kada će trajati: Dva načina za prijavu

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiKamateSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Mali: Prijavljivanje za legalizaciju počinje 8. decembra, biće i prijava na papiru

Mali: Prijavljivanje za legalizaciju počinje 8. decembra, biće i prijava na papiru

RTK pre 10 minuta
Uklonjene žardinjere iz Balkanske - Uvod u rekonstrukciju i uspostavljanje dvosmernog saobraćaja od Admirala Geprata do Hotela…

Uklonjene žardinjere iz Balkanske - Uvod u rekonstrukciju i uspostavljanje dvosmernog saobraćaja od Admirala Geprata do Hotela Moskve?

Ekapija pre 14 minuta
Si i Tramp o carinama, svetskoj geopolitici i retkim mineralima

Si i Tramp o carinama, svetskoj geopolitici i retkim mineralima

Biznis.rs pre 14 minuta
Mali: Situacija sa NIS-om dovodi u pitanje ocenu koju će MMF dati Srbiji, malo manji rast BDP-a zbog blokada

Mali: Situacija sa NIS-om dovodi u pitanje ocenu koju će MMF dati Srbiji, malo manji rast BDP-a zbog blokada

Danas pre 1 minut
Galaxy Z Flip7 – FlexCam bez stativa: 5 kadrova koje možeš snimiti samo preklopnim telefonom

Galaxy Z Flip7 – FlexCam bez stativa: 5 kadrova koje možeš snimiti samo preklopnim telefonom

BizLife pre 14 minuta