Na današnji dan, 29. oktobar

Danas je sreda, 29. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

439 - Vandali, predvođeni kraljem Genserikom, osvojili su Kartaginu koja je postala glavni grad vandalske države u Africi. 1321 - Umro je srpski kralj Stefan Milutin Nemanjić. Tokom njegove vladavine od 1282. Srbija je proširila granice na severu i na jugu i doživela ekonomski i kulturni razvoj, postavljene su osnove zakonodavstva i državne uprave. Podigao je i obnovio više crkava i manastira (Gračanica, Nagoričino). 1507 - Rođen je španski vojskovodja Fernando