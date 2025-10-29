Na današnji dan: Umro kralj Milutin, "crni utorak" označio početak Velike depresije, umro Pulicer

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan: Umro kralj Milutin, "crni utorak" označio početak Velike depresije, umro Pulicer

Donosimo vam pregled značajnih i zanimljivih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 29. oktobar.

439 - Vandali, predvođeni kraljem Genserikom, osvojili su Kartaginu koja je postala glavni grad vandalske države u Africi. 1321 - Umro je srpski kralj Stefan Milutin Nemanjić. Tokom njegove vladavine od 1282. Srbija je proširila granice na severu i na jugu i doživela ekonomski i kulturni razvoj, postavljene su osnove zakonodavstva i državne uprave. Podigao je i obnovio više crkava i manastira (Gračanica, Nagoričino). 1507 - Rođen je španski vojskovođa Fernando
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 29. oktobar

Na današnji dan, 29. oktobar

N1 Info pre 1 sat
Vremeplov: Umro srpski kralj Milutin

Vremeplov: Umro srpski kralj Milutin

RTV pre 7 sati
Na današnji dan, 29. oktobar

Na današnji dan, 29. oktobar

B92 pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GračanicaAfrika

Društvo, najnovije vesti »

Holanđani danas glasaju na parlamentarnim izborima, glavna tema - migranti

Holanđani danas glasaju na parlamentarnim izborima, glavna tema - migranti

Radio 021 pre 8 minuta
Skup na koji su pozvali maturanti završen uz 16 minuta tišine kod Velikog parka

Skup na koji su pozvali maturanti završen uz 16 minuta tišine kod Velikog parka

Ritam grada Kg pre 13 minuta
Studenti stigli u Beograd, dočekani uz baklje i vatromet

Studenti stigli u Beograd, dočekani uz baklje i vatromet

Luftika pre 18 minuta
Piše Ivan Mrđen: Uz 35. rođendan nedeljnika „Vreme“

Piše Ivan Mrđen: Uz 35. rođendan nedeljnika „Vreme“

Nova pre 13 minuta
Putevi Srbije objasnili da li će biti zatvorene saobraćajnice ka Novom Sadu 1. novembra

Putevi Srbije objasnili da li će biti zatvorene saobraćajnice ka Novom Sadu 1. novembra

Danas pre 2 minuta