Vučić posetio IT park u Taškentu i industrijski kompleks Tehno-park VIDEO

B92 pre 1 sat
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas IT park u Taškentu, a dočekao ga je Šerzod Šermatov, ministar digitalnih tehnologija Uzbekistana.

Zajedno sa predsednikom Vučićem u obilasku su bili i ministar kulture Nikola Selaković, ministarka trgovina Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i Mihailo Jovanović, direktor Vladine Kancelarije za IT i eupravu. Tokom posete, održana je i prezentacija, kroz koju je predstavljeno sta je sve Uzbekistan uradio u IT sektoru u prethodnim godinama, a predsednik Vučić upisao se u knjigu gostiju. IT Park Uzbekistan je
Drugi dan posete Uzbekistanu – Vučić se sastao sa predsedavajućom parlamenta

Uživo Obraća se predsednik Vučić

Vučić: Verujem da će srpske i uzbekistanske kompanije sarađivati u raznim oblastima

Počeo poslovni forum Srbija-Uzbekistan u Taškentu, prisustvuje predsednik Vučić

Vučić: Verujem da će srpske i uzbekistanske kompanije sarađivati u raznim oblastima

"Ne možemo se porediti s vama, ali naš rast je jedan od najvećih u Evropi"! Počeo poslovni forum Srbija - Uzbekistan u Taškentu, prisustvuje Vučić

Vučić posetio industrijski kompleks Tehno-park u Taškenatu

