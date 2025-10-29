Hamas objavio imena dvojice preminulih izraelskih talaca čija su tela pronađena danas

Hamas je objavio imena dvojice preminulih izraelskih talaca čija su tela pronađena tokom današnjih operacija potrage.

Kako je navelo oružano krilo Hamasa, Brigada Kasam, u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu, tela dvojice preminulih izraelskih zarobljenika, su tela Amirama Kupera i Sahara Baruha, koja su pronađena tokom današnjih operacija potrage, prenosi Al Džazira. U Gazi se još uvek nalazi 13 tela talaca. Hamas je ranije saopštio da je pronašao telo jedne otete osobe, ali je nakon što je Izrael započeo napade na Gazu, grupa navela da će odložiti predaju tela. Tokom