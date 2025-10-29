Vreme je za zimske gume

Bujanovačke pre 25 minuta
Vreme je za zimske gume

Bujanovac, 29. oktobar 2025. (foto arhiva) – Agencija za bezbednost saobraćaja podsetila je vozače da od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju imati zimske pneumatike na sva četiri točka ukoliko je kolovoz prekriven snegom, ledom ili poledicom.

Ukoliko na putu nema snega ili leda, gume nisu obavezne, ali Agencija preporučuje da vozači iskoriste povoljne vremenske uslove i blagovremeno pripreme vozila za zimu, prenosi N1. Posebno je naglašeno da je opasno postavljati zimske pneumatike samo na jednu osovinu, jer to može izazvati proklizavanje i gubitak kontrole nad vozilom. Zakon propisuje da dubina šare na zimskim gumama mora biti najmanje četiri milimetra, a lanci za sneg obavezni su van naseljenih mesta.
