Od 1. novembra obavezni zimski pneumatici za sva vozila

pre 47 minuta
Agencija za bezbednost saobraćaja je danas podsetila vozače da vozilo mora da ima zimske pneumatike na sva četiri točka od 1. novembra do 1. aprila, ukoliko je na kolovozu sneg, led ili poledica.

Ukoliko na putu nema snega, leda ili poledice, zimski pneumatici nisu obavezni, piše u saopštenju. Stručnjaci preporučuju vozačima da iskoriste povoljne vremenske prilike ove nedelje i da pripreme vozilo za zimske uslove. U periodu zamene pneumatika, savet vozačima je da ne postavljaju pneumatike za zimsku upotrebu samo na prednje, već na sva četiri točka. Napomenuli su da dubina gazećeg sloja, odnosno šare na gumama mora biti minimum četiri milimetra. Iz Agencije
