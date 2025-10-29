Od 1. novembra obavezne zimske gume na sva četiri točka

Agencija za bezbednost saobraćaja podsetila je vozače da od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju imati zimske pneumatike na sva četiri točka ukoliko je kolovoz prekriven snegom, ledom ili poledicom.

Ukoliko na putu nema snega ili leda, gume nisu obavezne, ali Agencija preporučuje da vozači iskoriste povoljne vremenske uslove i blagovremeno pripreme vozila za zimu. Posebno je naglašeno da je opasno postavljati zimske pneumatike samo na jednu osovinu, jer to može izazvati proklizavanje i gubitak kontrole nad vozilom. Zakon propisuje da dubina šare na zimskim gumama mora biti najmanje četiri milimetra, a lanci za sneg obavezni su van naseljenih mesta. Agencija