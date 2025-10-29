Parlament Venecuele proglasio premijerku Trinidada i Tobaga personom non grata

Parlament Venecuele proglasio je večeras premijerku Trinidada i Tobaga Kamlu Persad-Bisesar personom non grata zbog njene podrške predsedniku SAD Donaldu Trampu (Trump) i zbog dolaska američkog ratnog broda u njenu zemlju. „Ova dama dozvoljava da se Trinidad i Tobago koriste kao neki nosač aviona protiv Venecuele, a mi ćemo delovati na svaki mogući način kako bismo osigurali da Venecuela bude poštovana“, rekao je predsednik parlamenta Horhe Rodriges (Jorge