Parlament Venecuele proglasio premijerku Trinidada i Tobaga personom non grata

Danas pre 1 sat  |  Beta
Parlament Venecuele proglasio je večeras premijerku Trinidada i Tobaga Kamlu Persad-Bisesar personom non grata zbog njene podrške predsedniku SAD Donaldu Trampu (Trump) i zbog dolaska američkog ratnog broda u njenu zemlju. „Ova dama dozvoljava da se Trinidad i Tobago koriste kao neki nosač aviona protiv Venecuele, a mi ćemo delovati na svaki mogući način kako bismo osigurali da Venecuela bude poštovana“, rekao je predsednik parlamenta Horhe Rodriges (Jorge
