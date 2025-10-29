Rekli pa porekli: „Putevi Srbije“ najavili zatvaranje deonica do Novog Sada, pa povukli saopštenje

Danas pre 2 sata  |  Danas Online
Rekli pa porekli: „Putevi Srbije“ najavili zatvaranje deonica do Novog Sada, pa povukli saopštenje

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ povuklo je danas sa svog sajta saopštenje u kojem su najavili da će pojedine deonice do Novog Sada biti zatvorene zbog rehabilitacije puteva.

Početkom nedelje, JP „Putevi Srbije“ obavestilo je javnost o radovima na državnom putu I A reda koji će trajati od 29. oktobra u 12. sati pa sve do 10. novembra u 14 sati. Zanimljivo je da su se radovi na rehabilitaciji puteva odnosili na deonice puteva koji mahom vode u i iz Novog Sada, gde se u subotu, 1. novembra, organizuje komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice na zgradi Železničke stanice. „Tako će za saobraćaj biti zatvoren smer Novi Sad –
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Puno srce Novopazaraca: Studenti nastavili pešački marš ka Novom Sadu

Puno srce Novopazaraca: Studenti nastavili pešački marš ka Novom Sadu

Vreme pre 1 sat
Susret sa studentima koji pešače ka Novom Sadu 31. oktobra: “Dočekajmo Srbiju”

Susret sa studentima koji pešače ka Novom Sadu 31. oktobra: “Dočekajmo Srbiju”

Luftika pre 1 sat
SAZNAJEMO Petoro studenata iz Novog Pazara ima teže povrede nogu, ali nastavljaju peške ka Novom Sadu

SAZNAJEMO Petoro studenata iz Novog Pazara ima teže povrede nogu, ali nastavljaju peške ka Novom Sadu

Nova pre 2 sata
Biciklisti pristigli u Lapovo

Biciklisti pristigli u Lapovo

Glas Šumadije pre 2 sata
Studenti iz Novog Pazara ispred Pete beogradske gimnazije; kolona iz Subotice na putu za Novi Sad

Studenti iz Novog Pazara ispred Pete beogradske gimnazije; kolona iz Subotice na putu za Novi Sad

RTS pre 2 sata
To drobnjaku stiglo naređenje Pusti studente, batali kopanje, ostaviće automobile i krenuti pešice

To drobnjaku stiglo naređenje Pusti studente, batali kopanje, ostaviće automobile i krenuti pešice

Pravda pre 2 sata
"Putevi Srbije" najavili zatvaranje deonica do Novog Sada, pa povukli saopštenje

"Putevi Srbije" najavili zatvaranje deonica do Novog Sada, pa povukli saopštenje

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadPutevi Srbije

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti, biciklisti, poljoprivrednici i građani na putu ka Novom Sadu

(BLOG) Studenti, biciklisti, poljoprivrednici i građani na putu ka Novom Sadu

N1 Info pre 20 minuta
(VIDEO) Komunalci i "Beli" skinuli transparent sa pozivom na protest 1. novembra koji je okačila "IT Blokada"

(VIDEO) Komunalci i "Beli" skinuli transparent sa pozivom na protest 1. novembra koji je okačila "IT Blokada"

N1 Info pre 20 minuta
Press: Ranko Pivljanin (29.10.2025)

Press: Ranko Pivljanin (29.10.2025)

N1 Info pre 45 minuta
Liturgija i parastos stradalima u padu nadstrešnice u subotu u Sabornom hramu

Liturgija i parastos stradalima u padu nadstrešnice u subotu u Sabornom hramu

Radio 021 pre 39 minuta
Na godišnjicu pada nadstrešnice Sveta Liturgija i parastos žrtvama u Sabornom hramu u Novom Sadu

Na godišnjicu pada nadstrešnice Sveta Liturgija i parastos žrtvama u Sabornom hramu u Novom Sadu

RTV pre 15 minuta