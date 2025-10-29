Rekli pa porekli: „Putevi Srbije“ najavili zatvaranje deonica do Novog Sada, pa povukli saopštenje

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ povuklo je danas sa svog sajta saopštenje u kojem su najavili da će pojedine deonice do Novog Sada biti zatvorene zbog rehabilitacije puteva.

Početkom nedelje, JP „Putevi Srbije“ obavestilo je javnost o radovima na državnom putu I A reda koji će trajati od 29. oktobra u 12. sati pa sve do 10. novembra u 14 sati. Zanimljivo je da su se radovi na rehabilitaciji puteva odnosili na deonice puteva koji mahom vode u i iz Novog Sada, gde se u subotu, 1. novembra, organizuje komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice na zgradi Železničke stanice. „Tako će za saobraćaj biti zatvoren smer Novi Sad –