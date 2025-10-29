Puno srce Novopazaraca: Studenti nastavili pešački marš ka Novom Sadu

Vreme pre 3 sata
Puno srce Novopazaraca: Studenti nastavili pešački marš ka Novom Sadu

Učenici Pete gimnazije i građani Beograda dočekali su studente koji danima pešače iz Novog Pazara. „Ovo što rade Novopazarci ne može se opisati rečima — hrabrost, integritet, ljubav“, kaže Nikolina Žikić, jedna od okupljenih ispred škole. Studenti nakon održanih 16 minuta tišine nastavili pešačenje ka Novom Sadu

Veliki broj građana i učenika kod Pete beogradske gimnazije sačekali su i pozdravili studente koji pešače iz Novog Pazara, a zatim su ih ispratili dalje na put – ka Novom Sadu. Novopazarci su u podne ispred Pete Beogradske gimnazije, zajedno sa građanima i učenicima koji traže smenu direktorke te škole, odali poštu za 16 poginulih u padu nadstrešnice novosadske železničke stanice 1. novembra. Prethodno veče ih je u glavnom gradu Srbije, na njihovom putu dugom 400
