Susret sa studentima koji pešače ka Novom Sadu 31. oktobra: “Dočekajmo Srbiju”

Doček studenata koji pešače iz različitih delova Srbije ka Novom Sadu biće organizovan u petak, 31. oktobra, na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Narodnog fronta.

Poziv na doček studenata i građana koji pešače podelili su studenti u blokadi, uz poruku: “Dočekajmo Srbiju”. Doček će početi u 18.30 časova na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Narodnog fronta. Ka Novom Sadu se uputio veliki broj studenata koji pešače kako bi prisustvovali komemorativnom skupu na godišnjicu od pada nadstrešnice i pogibije 16 ljudi. Najdužu rutu prelaze studenti iz Novog Pazara, koji su već stigli u Beograd. Iz Beograda će krenuti i najduža kolona