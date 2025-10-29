Sada i zvanično: Nik Kalates pojačao Partizan

Dosadašnji košarkaš Monaka Nik Kalates novo je pojačanje Partizana, saopštio je beogradski klub.

Kalates (36) je bio član Monaka od 2024. godine, a ove sezone nije odigrao nijedan meč u Evroligi. Grčki košarkaš je pre Monaka igrao za Fenerbahče, Barselonu, Panatinaikos, Memfis i Lokomotivu Kubanj. Doskorašnji igrač Monaka. Bivši košarkaš Panatanaikosa i Fenerbahčea, Nik Kalates, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet! Welcome Nick!⚫️⚪️ #KKPartizan pic.twitter.com/yx6JMsG2vT — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 29, 2025 Kalates je 2011. sa