Uragan "Melisa" jača i kreće se ka Kubi, evakuisano 500.000 ljudi

Uragan Melisa, koji je u utorak pogodio Jamajku kao uragan pete kategorije - jedan od najmoćnijih ikada zabeleženih u Atlantskom basenu - sada se kreće ka istočnoj Kubi dostižući jačinu četvrte kategorije, zbog čega je u ovoj ostrvskoj zemlji evakuisano 500.000 ljudi.

Oluja je sa područja Jamajke prema Kubi krenula kao uragan treće kategorije, ali je u međuvremenu ojačala i prešla u četvrtu kategoriju, bližeći se istočnom delu Kube, prenosi ABC. Nacionalni centar za uragane je u poslednjem obaveštenju naveo da, ako uragan zadrži trenutnu snagu, Kubu će pogoditi brzinom od 215 kilometara na čas. Takođe navodi da će očekivane obilne padavine biti "opasne po život i potencijalno će doneti poplave i izazvati klizišta", a biće
