Mali: Stanove po subvencionisanim kamatama kupilo 3.755 mladih

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je do sada 3.755 mladih kupilo prvi stan, po programu o subvencionisanim kamatama za kredite za stanove za mlade, a 1.100 njih već su ili završili pregovor oko ugovora ili su u toku. "Znači oko 5.000 mladih, dobija svoju prvu nekretninu kroz subvencionisane kredite.

Učešće je 1,0 odsto, a prosek kada je iznos uzetih kredita u pitanju je 80.000 evra, dakle učešće je 800 evra, što je cena malo boljeg mobilnog telefona", rekao je on za TV Pink. Dodao je da je za ovu garantnu šemu izdvojeno 400 miliona evra a da će u narednih desetak dana biti doneta nova odluka o proširenju garantne šeme za još 200 miliona evra, tako da će biti novca da i u narednoj godini mogu da se pokriju svi zahtevi. Mali je naveo da je 20 odsto ljudi koji su