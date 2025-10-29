Mali: Stanove po subvencionisanim kamatama kupilo 3.755 mladih

N1 Info pre 30 minuta  |  Tanjug
Mali: Stanove po subvencionisanim kamatama kupilo 3.755 mladih

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je do sada 3.755 mladih kupilo prvi stan, po programu o subvencionisanim kamatama za kredite za stanove za mlade, a 1.100 njih već su ili završili pregovor oko ugovora ili su u toku. "Znači oko 5.000 mladih, dobija svoju prvu nekretninu kroz subvencionisane kredite.

Učešće je 1,0 odsto, a prosek kada je iznos uzetih kredita u pitanju je 80.000 evra, dakle učešće je 800 evra, što je cena malo boljeg mobilnog telefona", rekao je on za TV Pink. Dodao je da je za ovu garantnu šemu izdvojeno 400 miliona evra a da će u narednih desetak dana biti doneta nova odluka o proširenju garantne šeme za još 200 miliona evra, tako da će biti novca da i u narednoj godini mogu da se pokriju svi zahtevi. Mali je naveo da je 20 odsto ljudi koji su
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Mali:Tražimo rešenje za NIS, država neće dozvoliti ugrožavanje energetske stabilnosti

Mali:Tražimo rešenje za NIS, država neće dozvoliti ugrožavanje energetske stabilnosti

RTV pre 14 minuta
Mali: Prijavljivanje za legalizaciju počinje 8. decembra! Biće i prijava na papir

Mali: Prijavljivanje za legalizaciju počinje 8. decembra! Biće i prijava na papir

Blic pre 14 minuta
Mali: Stanove po subvencionisanim kamatama kupilo 3.755 mladih

Mali: Stanove po subvencionisanim kamatama kupilo 3.755 mladih

Blic pre 40 minuta
Mali: Tražimo rešenje za NIS, država neće dozvoliti ugrožavanje energetske stabilnosti

Mali: Tražimo rešenje za NIS, država neće dozvoliti ugrožavanje energetske stabilnosti

NIN pre 4 minuta
Mali: Tražimo rešenje za NIS, država neće dozvoliti ugrožavanje energetske stabilnosti

Mali: Tražimo rešenje za NIS, država neće dozvoliti ugrožavanje energetske stabilnosti

Euronews pre 10 minuta
Mladi sve više kupuju stanove na kredit sa subvencionisanim kamatama Mali: Do sada krov nad glavom obezbedilo 3.755 mladih…

Mladi sve više kupuju stanove na kredit sa subvencionisanim kamatama Mali: Do sada krov nad glavom obezbedilo 3.755 mladih, uskoro nova odluka o proširenju garantne šeme

Dnevnik pre 24 minuta
Stanove po subvencionisanim kamatama kupilo 3.755 mladih, Mali: Učešće po ceni malo boljeg mobilnog telefona

Stanove po subvencionisanim kamatama kupilo 3.755 mladih, Mali: Učešće po ceni malo boljeg mobilnog telefona

Euronews pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiKamateVlada SrbijeSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Zaposleni u "Apoteci Beograd" stupili u jednodnevnu obustavu rada

Zaposleni u "Apoteci Beograd" stupili u jednodnevnu obustavu rada

N1 Info pre 14 minuta
Western Balkans 2030 – Mesto gde region razmišlja unapred

Western Balkans 2030 – Mesto gde region razmišlja unapred

Nova ekonomija pre 24 minuta
Ovde se oduvek lečila i odmarala srpska elita, danas noćenje može da se nađe i za 500 dinara

Ovde se oduvek lečila i odmarala srpska elita, danas noćenje može da se nađe i za 500 dinara

Kamatica pre 14 minuta
Mali:Tražimo rešenje za NIS, država neće dozvoliti ugrožavanje energetske stabilnosti

Mali:Tražimo rešenje za NIS, država neće dozvoliti ugrožavanje energetske stabilnosti

RTV pre 14 minuta
Brkić: Sankcije NIS-u će boleti, država nije reagovala na vreme

Brkić: Sankcije NIS-u će boleti, država nije reagovala na vreme

N1 Info pre 50 minuta