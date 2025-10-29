Pivljanin o marševima i dočecima studenata: Vatra se ponovo razgorela VIDEO

Urednik lista Nova Ranko Pivljanin izjavio je u Novom danu da je i čak i njega iznenadilo "da se energija vratila u ovom obimu".

Govoreći o marševima i dočecima studenata, kaže da su scene apsolutno kao one koje smo gledali početkom godine. „To je ono što užasne ovu vlast, ta energija, čak je i mene iznenadilo, da se vratila u ovom obimu. Nije samo brojnost, sad imamo i to, u prvoj turi iz Pazara je šetalo dvanaestak studenata, ali oni usputni gestovi vladike Justina i sve što se događalo na simboličkom planu dalo je višu dimenziju svemu. Vatra se ponovo razgorela“, kaže on za N1. Pivljanin