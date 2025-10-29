Pivljanin o marševima i dočecima studenata: Vatra se ponovo razgorela VIDEO

Nova pre 20 minuta  |  Autor: N1
Pivljanin o marševima i dočecima studenata: Vatra se ponovo razgorela VIDEO

Urednik lista Nova Ranko Pivljanin izjavio je u Novom danu da je i čak i njega iznenadilo "da se energija vratila u ovom obimu".

Govoreći o marševima i dočecima studenata, kaže da su scene apsolutno kao one koje smo gledali početkom godine. „To je ono što užasne ovu vlast, ta energija, čak je i mene iznenadilo, da se vratila u ovom obimu. Nije samo brojnost, sad imamo i to, u prvoj turi iz Pazara je šetalo dvanaestak studenata, ali oni usputni gestovi vladike Justina i sve što se događalo na simboličkom planu dalo je višu dimenziju svemu. Vatra se ponovo razgorela“, kaže on za N1. Pivljanin
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Studenti i danas pešače ka Novom Sadu

(BLOG) Studenti i danas pešače ka Novom Sadu

N1 Info pre 14 minuta
Pivljanin o marševima i dočecima studenata: Vatra se ponovo razgorela

Pivljanin o marševima i dočecima studenata: Vatra se ponovo razgorela

N1 Info pre 30 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti i danas pešače ka Novom Sadu

(BLOG) Studenti i danas pešače ka Novom Sadu

N1 Info pre 14 minuta
Pivljanin o marševima i dočecima studenata: Vatra se ponovo razgorela

Pivljanin o marševima i dočecima studenata: Vatra se ponovo razgorela

N1 Info pre 30 minuta
Od 1. novembra obavezne zimske gume na sva četiri točka

Od 1. novembra obavezne zimske gume na sva četiri točka

N1 Info pre 15 minuta
Kolona studenata i građana krenula peške iz Subotice za Novi Sad

Kolona studenata i građana krenula peške iz Subotice za Novi Sad

N1 Info pre 40 minuta
Prof. dr Dragan Mitić: Sveci iz Ponišavlja postavili temelje hrišćanstva

Prof. dr Dragan Mitić: Sveci iz Ponišavlja postavili temelje hrišćanstva

Plus online pre 34 minuta