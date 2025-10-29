VIDEO „Koracima sećanja“ – Studenti i učenici iz Zapadne Srbije hodaju u Novi Sad

VIDEO „Koracima sećanja“ – Studenti i učenici iz Zapadne Srbije hodaju u Novi Sad

FOTO – Doček studenata iz Zapadne Srbije u Valjevu, oktobar 2025. – arhiva Objektiva.rs Studenti i učenici iz brojnih gradova Zapadne Srbije pre pet dana su se peške uputili u Novi Sad, povodom održavanja mirnog skupa i odavanja pošte žrtvama pada nadstrešnice 1. novembra 2024.

Nakon ispraćaja studenata iz Novog Pazara koji „16 dana za 16 žrtava“ peške idu u Novi Sad, u Valjevo su u ponedeljak, 27. oktobra stigli studenti iz Zapadne Srbije koju su iz Čačka pošli 25. oktobra. Priključili su im se mladi iz Gornjeg Milanovca, Požege, Užica, Kosjerića, Valjeva, Koceljeve, odakle su nastavili pešačenje na današnjoj deonici od oko 37 kilometara. Večeras ih očekuju u Šapcu, gde uprave gimnazije i ekonomske škole odbijaju da studenti prespavaju u
