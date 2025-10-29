Studenti odgovorili režimu na najave nasilja 1. novembra

Pravda pre 52 minuta
Studenti odgovorili režimu na najave nasilja 1. novembra

Ko o čemu vlast o nasilju. Studenti u blokadi najavili su novi veliki protestni skup za 1. novembar povodom godišnjice pada nadstrešnice železičke stanice u Novom Sadu, a režim svakodnevnim najavama nasilja za taj dana podiže tenzije u društvu. Počev od Aleksandra Vučića, preko Darka Glišića i režimskih medija, do Miloša Vučevića, danima unazad u javnosti pokušavaju da predstave da će građani i studenti 1. novembra izazvati haos.

Nije jasno otkud predstavnicima vlasti ove informacije s obzirom na to da su studenti nekoliko puta dosad istakli da je u pitanju komemorativni skup, te da nikakvog nasilja, što se njih tiče, neće biti. Sada za Nova.rs odgovaraju na prozivke vlasti i navode - skup 1. novembra biće u duhu mirnog dana na sećanje žrtava tragedije, koja je izazvana faktorom vlasti. Nije tajna da vlast u Srbiji nastoji da se održi zastrašivanjem i podelama građana. Pred svaki protest u
N1 Info pre 21 minuta
Danas pre 2 minuta
N1 Info pre 56 minuta
RTV pre 51 minuta
NIN pre 26 minuta
Danas pre 46 minuta
Nova pre 36 minuta
Cenzolovka pre 1 minut
N1 Info pre 21 minuta
Cenzolovka pre 6 minuta
Kamatica pre 21 minuta
Beta pre 12 minuta