Vučić očekuje unapređenje saradnje Srbije i Uzbekistana u svim oblastima

“Danas otvaramo novo i dinamično poglavlje u odnosima Srbije i Uzbekistana sa jasnom agendom jačanja sveobuhvatne saradnje, posebno u oblastima ekonomije, trgovine, energetike, poljoprivrede, kulture i tehnološkog razvoja, uz posvećenost zajedničkom rešavanju pitanja od obostranog interesa”, napisao je Vučić na Instagramu.

Prvog dana četvorodnevne posete Uzbekistanu, Vučić je naveo da je “posebno zadivljen trudom, radom, posvećenošću i predanošću” predsednika Mirzijojeva i čudesnim rezultatima koje je postigao u razvoju njegove zemlje. “U razgovoru sa predsednikom Mirzijojevim istakao sam opredeljenost Srbije za intenzivno unapređenje odnosa kroz konkretne projekte, a posebno sam naglasio da naša zemlja može da bude most i snažan partner koji povezuje centralnu Aziju sa Evropom, što