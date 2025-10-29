Milojević: Prija mi podrška uprave, protiv Vojvodine moramo da prevaziđemo probleme

Milojević: Prija mi podrška uprave, protiv Vojvodine moramo da prevaziđemo probleme

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je pred utakmicu protiv Vojvodine da njegova ekipa mora da prevaziđe probleme i dodao da mu prija podrška uprave koju je dobio.

Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće u četvrtak od 18 časova kod Vojvodine u zaostalom meču trećeg kola Superlige Srbije. "Igraju jako dobro, nadahnuto. Pogotovo kada igraju u Novom Sadu, ali svakako očekuje nas jedan derbi i moramo da se pripremimo na najbolji mogući način da prevaziđemo postojeće probleme“, rekao je Milojević, a prenosi sajt kluba. On je naveo da mu prija podrška rukovodstva Crvene zvezde koju je dobio posle remija protiv Radničkog iz Niša. "Imali
