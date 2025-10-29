Miholjsko leto

Miholjsko leto

Narednih dana pozno Miholjsko leto, porast i jutarnje i dnevne temperature, uz dosta sunčanih perioda. Raste vazdušni pritisak i on neće dozvoliti oblacima sa zapada da stignu na Balkan. Sa Mediterana će stizati topliji vazduh. Ipak zbog vedre noći još sutra jutro sveže, ponegde na jugu i mraz. Temperatura od nule do 7 stepeni, najviša dnevna od 17 stepeni do 22 stepena.

Četvrtak: Ujutro hladno, mestimično uz slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost i toplo, u drugom delu dana u Vojvodini uz povećanje oblačnosti sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, južni, u Banatu, donjem Podunavlju i na planinama povremeno i jak. Najniža temperatura od 1 do 10, a najviša od 18 do 23 stepena. Petak: Malo do umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, južni, u Banatu, donjem Podunavlju i
Tri posto manje rođenih beba nego prošle godine

Jug press pre 53 minuta
Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva kakva nas zima čeka

Danas pre 8 minuta
Topliji dani pred nama

Ozon press pre 53 minuta
Prognoza za zimu, mesec po mesec: Naš poznati meteorolog otkriva: Mrazevi će trajati do 2 meseca, a jačina zime na Balkanu…

Blic pre 33 minuta
Vraća se leto Sutra hladno, a tokom dana toplo i do 24 stepena šta nas čeka narednih sedam dana?

Dnevnik pre 28 minuta
U Novom Sadu sutra moguća kiša

Radio 021 pre 1 sat
RHMZ objavio prognozu: “Zlatna jesen“ sa temperaturama preko 20 stepeni

Morava info pre 2 sata
BalkanVojvodinaBanatVremenska prognoza

Kako su skupštinskom magijom broj 3 pretvorili u 12, a neovlašćene predlagače u ovlašćene glasače

Cenzolovka pre 18 minuta
(BLOG) Studenti i danas pešače ka Novom Sadu

N1 Info pre 18 minuta
Učenici Valjevske gimnazije bojkotuju nastavu u znak podrške profesorima pred otkazom, uprava demantuje te navode

N1 Info pre 18 minuta
"Putevi Srbije" najavili zatvaranje deonica do Novog Sada, pa povukli saopštenje

N1 Info pre 7 minuta
Macura: Postoji politička volja za donošenje zakona "roditelj-negovatelj"

RTV pre 17 minuta