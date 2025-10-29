Narednih dana pozno Miholjsko leto, porast i jutarnje i dnevne temperature, uz dosta sunčanih perioda. Raste vazdušni pritisak i on neće dozvoliti oblacima sa zapada da stignu na Balkan. Sa Mediterana će stizati topliji vazduh. Ipak zbog vedre noći još sutra jutro sveže, ponegde na jugu i mraz. Temperatura od nule do 7 stepeni, najviša dnevna od 17 stepeni do 22 stepena.

Četvrtak: Ujutro hladno, mestimično uz slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost i toplo, u drugom delu dana u Vojvodini uz povećanje oblačnosti sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, južni, u Banatu, donjem Podunavlju i na planinama povremeno i jak. Najniža temperatura od 1 do 10, a najviša od 18 do 23 stepena. Petak: Malo do umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, južni, u Banatu, donjem Podunavlju i