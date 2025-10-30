BBC vesti na srpskom

Uragan Melisa: Desetine mrtvih na Karibima

Najmanje 20 ljudi stradalo je usled klizišta i rečnih poplava na Haitiju. Stotine hiljada ljudi bez struje na Jamajci, petoro mrtvih. Oluja se stuštila i na Kubu.

BBC News pre 58 minuta
Nekoliko ljudi čisti ulice i rasklanja polomljeno granje posle uragana na Kubi
Ernesto Mastrascusa/EPA/Shutterstock
Stanovnici Kube čiste ulice posle uragana Melisa, 28. oktobar

Uragan Melisa nastavio je da ostavlja pustoš iza sebe dok prelazi preko Kariba, uništavajući kuće i infrastrukturu, dok su desetine ljudi poginuli.

Na Jamajci, koju je Melisa pogodila kao oluja pete kategorije, sa udarima vetra od 300 kilometara na sat, poginulo je najmanje petoro ljudi.

Iako je oluja oslabila na putu ka Haitiju, gde je svrstana u drugu kategoriju, u ovoj državi, istočno od Jamajke, stradalo je najmanje 20 ljudi, među kojima je desetoro dece, zbog razornih poplava i klizišta.

„Voda je odnela mnoge kuće", rekao je Paskal Bimenimana, iz hrišćanske dobrotvorne organizacije World Relief.

U međuvremenu je uragan Melisa stigao je do Kube.

„Noć je bila zastrašujuća. Zvučalo je kao tornado. Bio sam budan celu noć", ispričao je stanovnik Kube za BBC.

Sa udarima vetra od 193 kilometara na sat, uragan je na Kubi označen kao nepogoda treće kategorije, objavio je američki Nacionalni centar za praćenje uragana (NHC).

Među najpogođenijim područjima je Santjago de Kuba, na jugoistoku ostrva.

Dan ranije, Melisa je na Jamajci ostavila pustoš, a premijer Endru Holnes proglasio je ostrvo „područjem katastrofe", pošto su prema prvim izveštajima uništene bolnice, stambene i poslovne četvrti, a veći deo zemlje je bez struje.

Razmere štete nastala na Jamajci posle oluje „opasne po život", kako je Melisu opisao NHC, još nisu poznate.

Kralj Čarls, koji je šef države Jamajke, rekao je da je duboko zabrinut zbog štete koju je uragan napravio.

„Ova najstrašnija oluja koja je oborila rekorde podseća nas da je hitno potrebno da obnovimo ravnotežu i sklad u prirodi zarad svih onih čiji su životi i egzistencija možda uništeni ovom potresnom katastrofom", rekao je.

U jugozapadnom delu zemlje pokrenuta su klizišta, a stanovnicima je savetovano da ostanu u skloništima.

Pogledajte video: Uragan Melisa opustošio prestonicu Jamajke

Uragan Melisa je najjača oluja u istoriji Jamajke.

Andrea Palmera oluja je u većoj meri zaobišla, a kaže da je „najintenzivniji uragan koji je ikada doživeo".

„Oko 16 sati je duvao jak vetar i padala je kiša neprestano udarajući u kuću, prozore i vrata.

„Krhotine su letele na vetru. Zapravo je bilo prilično intenzivno“, prepričavao je scene od prethodnog dana.

Ričard Vernon, gradonačelnik Montego Beja, četvrtog najvećeg grada, rekao je da su delovi pojedinih gradova na severozapadu ostrva odsečeni od ostatka teritorije zbog poplava.

Prva stvar koju ćemo uraditi je da proverimo da li su svi živi, rekao je za BBC.

Bez struje je ostalo tri četvrtine zemlje.

Na jugu zemlje bilo je „neverovatno teško stanje", rekla je Rebeka Alen, stanovnica mesta Sautfild.

„Dosta stvari leti, neverovatna je snaga vetra", opisala je, dodajući da se pripremila za udar uragana, koliko je to bilo moguće.

„Moj kraj je uništen prošle godine tokom uragana Beril, ali ovo je gore od svega što smo dosad doživeli", objasnila je.

BBC novinar Nik Dejvis javio je da je situacija na ostrvu teška i da ne može da stupi u kontakt sa ljudima koje poznaje kako bi saznao kako su.

Uragan Melisa nastavlja da se kreće ka severoistoku, ka Bahamima i Bermudima.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE

Četvoro ljudi na poplavljenim ulicama posle uragana Melisa na Kubi
Reuters
Uragan Melisa je posle Jamajke stigao i na Kubu
Dvojica muškaraca se sklanjaju od poplave, jedan je pokriven žutom ceradom, dok drugi vozi kolica sa hranom
Ernesto Mastrascusa/EPA/Shutterstock
Kuba posle uragana, 28. oktobar
Troje ljudi stoji na dovratku uronule jednospratne kuće, oko njih je svuda voda
Reuters
Voda je poplavila i ulice Santjaga na Kubi
Polomljeno granje i dalekovodi na ulicama Kube posle uragana
Ernesto Mastrascusa/EPA/Shutterstock
Kuba posle uragana Melisa, 28. oktobar
Ljudi na balkonima škole pretvorene u sklonište, na ogradi se suše stvari
Reuters
Haiti posle uragana, 27. oktobar
Ulice su prekrivene vodom u Kingstonu, glavnom gradu Jamajke
EPA
Ulice su prekrivene vodom u Kingstonu, glavnom gradu Jamajke
Posledice oluje u prestonici Kingstonu, uragan, uragan Melisa
REUTERS/Octavio Jones
Posledice oluje u Kingstonu, prestonici Jamajke
Čovek guran invalidska kolica u kojima je žena koja nosi kišobran
EPA/Shutterstock
Melisa je stigla do Kube kao oluja treće kategorije
muškarac nosi dete dok pada kiše, oboje su u kabanicama, uragan, uragan melisa
EPA/Shutterstock
Iako će Melisa na Kubi biti slabija nego na Jamajci, i dalje je veoma snažna oluja
žene sa decom u skloništu
Reuters
Stanovnici Haitija provode noć u skloništu dok se uragan kreće ka Kubi
Uragan je pokrenuo klizišta i poplave širom Jamajke
REUTERS/Octavio Jones
Uragan je pokrenuo klizišta i poplave širom Jamajke
Oluja u Kingstonu, uragan na jamajci, uragan melisa
REUTERS/Octavio Jones
Zbog uragana mnogi su ostali bez struje i telefonskog signala

Na ostrvu je dostupno oko 6.000 skloništa, a stanovnici oblasti oko gradova Sent Elizabet i Vestemoreland imaju prioritet u evakuciji, saopštio je Dezmond Mekenzi, ministar za lokalnu samoupravu.

„Ovo nije trenutak da pokazujete hrabrost, nemojte se kockati sa Melisom - to je opklada koju ne možete da dobijete", kazao je.

Pogledajte: Lovci na uragane proletili kroz najveću oluju dosad u 2025.

Oko četvrtine korisnika mobilnih mreža nema telefonski signal, „uglavnom zbog nestanka struje", dodao je ministar Vas.

Iako iz NHC kažu da se jačina vetra smanjuje, upozoravaju na „katastrofalne vetrove, brzo širenje poplava i oluje".

Verovatna je pojava dodatnih klizišta, koja mogu da dovedu do „potpunog kolapsa građevina", upozoravaju.

Izdali su i upozorenje stanovništvu Bahama i Kube, obližnjih ostrvskih država, da preduzmu mere predostrožnosti u najkraćem mogućem roku.

Pogledajte: Postaju li uragani razorniji

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.30.2025)

BBC News
Tramp posle razgovora sa Sijem: 'Neverovatan sastanak, snizićemo carine Kini'

Tramp posle razgovora sa Sijem: 'Neverovatan sastanak, snizićemo carine Kini'

BBC News pre 2 sata
Pljačka u Luvru: Nova hapšenja, neki osumnjičeni 'delimično priznali' krivicu

Pljačka u Luvru: Nova hapšenja, neki osumnjičeni 'delimično priznali' krivicu

BBC News pre 1 sat
Šta se promenilo u gradnji posle pada nadstrešnice u Novom Sadu

Šta se promenilo u gradnji posle pada nadstrešnice u Novom Sadu

BBC News pre 24 minuta
Studentska pešačenja do Novog Sada: Interaktivna mapa i fotografije

Studentska pešačenja do Novog Sada: Interaktivna mapa i fotografije

BBC News pre 20 sati
Tragedija kod Novog Sada: Poginuo dečak, sedmoro dece povređeno

Tragedija kod Novog Sada: Poginuo dečak, sedmoro dece povređeno

BBC News pre 19 sati
BBC News

Povezane vesti »

Uragan Melisa izazvao smrt više od 30 osoba u karipskim zemljama

Uragan Melisa izazvao smrt više od 30 osoba u karipskim zemljama

N1 Info pre 44 minuta
Uragan Melisa izazvao smrt više od 30 osoba u karipskim zemljama

Uragan Melisa izazvao smrt više od 30 osoba u karipskim zemljama

NIN pre 58 minuta
Uragan Melisa: Desetine mrtvih na Karibima

Uragan Melisa: Desetine mrtvih na Karibima

Danas pre 58 minuta
Uragan Melisa: Desetine mrtvih na Karibima

Uragan Melisa: Desetine mrtvih na Karibima

Južne vesti pre 44 minuta
Desetine mrtvih na Haitiju, uragan Melisa stigao do Kube

Desetine mrtvih na Haitiju, uragan Melisa stigao do Kube

Južne vesti pre 1 sat
Uragan "Melisa" doneo obilne padavine Haitiju, u poplavama poginulo 25 osoba

Uragan "Melisa" doneo obilne padavine Haitiju, u poplavama poginulo 25 osoba

RTS pre 1 sat
Jedan od najjačih uragana na Atlantiku: Melisa odnela više od 30 života u karipskim zemljama

Jedan od najjačih uragana na Atlantiku: Melisa odnela više od 30 života u karipskim zemljama

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UraganKubaHaitipoplave

Svet, najnovije vesti »

Uzbuna u NATO zemlji! Poljska zatvorila aerodrome, u toku vojna operacija: Istočno krilo Alijanse u visokoj pripravnosti

Uzbuna u NATO zemlji! Poljska zatvorila aerodrome, u toku vojna operacija: Istočno krilo Alijanse u visokoj pripravnosti

Blic pre 8 minuta
Više od 90 minuta iza zatvorenih vrata: Amerika i Kina bez reči o Tajvanu i ruskoj nafti

Više od 90 minuta iza zatvorenih vrata: Amerika i Kina bez reči o Tajvanu i ruskoj nafti

Sputnik pre 13 minuta
Ispod bolnice pronađeno oko dva miliona ljudskih kostiju Strašna smrt 10.000 ljudi otkriveni znakovi neuhranjenosti…

Ispod bolnice pronađeno oko dva miliona ljudskih kostiju Strašna smrt 10.000 ljudi otkriveni znakovi neuhranjenosti, infekcija, teških metala

Dnevnik pre 8 minuta
Nemački lekari uspeli da u životu održe bebu koja je imala samo 300 grama

Nemački lekari uspeli da u životu održe bebu koja je imala samo 300 grama

Radio 021 pre 8 minuta
Masovni ruski napad širom Ukrajine! Mapa zemlje se ni ne vidi od preleta krstarećih i balističkih projektila, hipersoničnih…

Masovni ruski napad širom Ukrajine! Mapa zemlje se ni ne vidi od preleta krstarećih i balističkih projektila, hipersoničnih raketa Kinžal i Šahida (foto, video)

Kurir pre 8 minuta