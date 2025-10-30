Uragan Melisa: Desetine mrtvih na Karibima

BBC News pre 58 minuta

Ernesto Mastrascusa/EPA/Shutterstock Stanovnici Kube čiste ulice posle uragana Melisa, 28. oktobar

Uragan Melisa nastavio je da ostavlja pustoš iza sebe dok prelazi preko Kariba, uništavajući kuće i infrastrukturu, dok su desetine ljudi poginuli.

Na Jamajci, koju je Melisa pogodila kao oluja pete kategorije, sa udarima vetra od 300 kilometara na sat, poginulo je najmanje petoro ljudi.

Iako je oluja oslabila na putu ka Haitiju, gde je svrstana u drugu kategoriju, u ovoj državi, istočno od Jamajke, stradalo je najmanje 20 ljudi, među kojima je desetoro dece, zbog razornih poplava i klizišta.

„Voda je odnela mnoge kuće", rekao je Paskal Bimenimana, iz hrišćanske dobrotvorne organizacije World Relief .

U međuvremenu je uragan Melisa stigao je do Kube.

„Noć je bila zastrašujuća. Zvučalo je kao tornado. Bio sam budan celu noć", ispričao je stanovnik Kube za BBC.

Sa udarima vetra od 193 kilometara na sat, uragan je na Kubi označen kao nepogoda treće kategorije, objavio je američki Nacionalni centar za praćenje uragana (NHC).

Među najpogođenijim područjima je Santjago de Kuba, na jugoistoku ostrva.

Dan ranije, Melisa je na Jamajci ostavila pustoš, a premijer Endru Holnes proglasio je ostrvo „područjem katastrofe", pošto su prema prvim izveštajima uništene bolnice, stambene i poslovne četvrti, a veći deo zemlje je bez struje.

Razmere štete nastala na Jamajci posle oluje „opasne po život", kako je Melisu opisao NHC, još nisu poznate.

Kralj Čarls, koji je šef države Jamajke, rekao je da je duboko zabrinut zbog štete koju je uragan napravio.

„Ova najstrašnija oluja koja je oborila rekorde podseća nas da je hitno potrebno da obnovimo ravnotežu i sklad u prirodi zarad svih onih čiji su životi i egzistencija možda uništeni ovom potresnom katastrofom", rekao je.

U jugozapadnom delu zemlje pokrenuta su klizišta, a stanovnicima je savetovano da ostanu u skloništima.

Pogledajte video: Uragan Melisa opustošio prestonicu Jamajke

Uragan Melisa je najjača oluja u istoriji Jamajke.

Andrea Palmera oluja je u većoj meri zaobišla, a kaže da je „najintenzivniji uragan koji je ikada doživeo".

„Oko 16 sati je duvao jak vetar i padala je kiša neprestano udarajući u kuću, prozore i vrata.

„Krhotine su letele na vetru. Zapravo je bilo prilično intenzivno“, prepričavao je scene od prethodnog dana.

Ričard Vernon, gradonačelnik Montego Beja, četvrtog najvećeg grada, rekao je da su delovi pojedinih gradova na severozapadu ostrva odsečeni od ostatka teritorije zbog poplava.

Prva stvar koju ćemo uraditi je da proverimo da li su svi živi, rekao je za BBC.

Bez struje je ostalo tri četvrtine zemlje.

Na jugu zemlje bilo je „neverovatno teško stanje", rekla je Rebeka Alen, stanovnica mesta Sautfild.

„Dosta stvari leti, neverovatna je snaga vetra", opisala je, dodajući da se pripremila za udar uragana, koliko je to bilo moguće.

„Moj kraj je uništen prošle godine tokom uragana Beril, ali ovo je gore od svega što smo dosad doživeli", objasnila je.

BBC novinar Nik Dejvis javio je da je situacija na ostrvu teška i da ne može da stupi u kontakt sa ljudima koje poznaje kako bi saznao kako su.

Uragan Melisa nastavlja da se kreće ka severoistoku, ka Bahamima i Bermudima.

Reuters Uragan Melisa je posle Jamajke stigao i na Kubu

Ernesto Mastrascusa/EPA/Shutterstock Kuba posle uragana, 28. oktobar

Reuters Voda je poplavila i ulice Santjaga na Kubi

Ernesto Mastrascusa/EPA/Shutterstock Kuba posle uragana Melisa, 28. oktobar

Reuters Haiti posle uragana, 27. oktobar

EPA Ulice su prekrivene vodom u Kingstonu, glavnom gradu Jamajke

REUTERS/Octavio Jones Posledice oluje u Kingstonu, prestonici Jamajke

EPA/Shutterstock Melisa je stigla do Kube kao oluja treće kategorije

EPA/Shutterstock Iako će Melisa na Kubi biti slabija nego na Jamajci, i dalje je veoma snažna oluja

Reuters Stanovnici Haitija provode noć u skloništu dok se uragan kreće ka Kubi

REUTERS/Octavio Jones Uragan je pokrenuo klizišta i poplave širom Jamajke

REUTERS/Octavio Jones Zbog uragana mnogi su ostali bez struje i telefonskog signala

Na ostrvu je dostupno oko 6.000 skloništa, a stanovnici oblasti oko gradova Sent Elizabet i Vestemoreland imaju prioritet u evakuciji, saopštio je Dezmond Mekenzi, ministar za lokalnu samoupravu.

„Ovo nije trenutak da pokazujete hrabrost, nemojte se kockati sa Melisom - to je opklada koju ne možete da dobijete", kazao je.

Pogledajte: Lovci na uragane proletili kroz najveću oluju dosad u 2025.

Oko četvrtine korisnika mobilnih mreža nema telefonski signal, „uglavnom zbog nestanka struje", dodao je ministar Vas.

Iako iz NHC kažu da se jačina vetra smanjuje, upozoravaju na „katastrofalne vetrove, brzo širenje poplava i oluje".

Verovatna je pojava dodatnih klizišta, koja mogu da dovedu do „potpunog kolapsa građevina", upozoravaju.

Izdali su i upozorenje stanovništvu Bahama i Kube, obližnjih ostrvskih država, da preduzmu mere predostrožnosti u najkraćem mogućem roku.

Pogledajte: Postaju li uragani razorniji

