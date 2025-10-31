Vens: Testiranje nuklearnog arsenala ključno za bezbednost SAD

Testiranje američkog nuklearnog arsenala od suštinskog je značaja za očuvanje nacionalne bezbednosti, izjavio je danas potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens, nakon što je američki predsednik Donald Tramp naredio vojsci da ponovo započne testiranja nuklearnog oružja, prvi put posle 33 godine. "To je važan deo američke nacionalne bezbednosti, da budemo sigurni da naš nuklearni arsenal zaista funkcioniše kako treba" rekao je Vens novinarima ispred