Vens: Testiranje nuklearnog arsenala ključno za bezbednost SAD

Telegraf pre 28 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Vens: Testiranje nuklearnog arsenala ključno za bezbednost SAD
Testiranje američkog nuklearnog arsenala od suštinskog je značaja za očuvanje nacionalne bezbednosti, izjavio je danas potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens, nakon što je američki predsednik Donald Tramp naredio vojsci da ponovo započne testiranja nuklearnog oružja, prvi put posle 33 godine. "To je važan deo američke nacionalne bezbednosti, da budemo sigurni da naš nuklearni arsenal zaista funkcioniše kako treba" rekao je Vens novinarima ispred
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Neophodne provere: Džej Di Vens: "Testiranje nuklearnog arsenala ključno za bezbednost Amerike"

Neophodne provere: Džej Di Vens: "Testiranje nuklearnog arsenala ključno za bezbednost Amerike"

Blic pre 1 sat
Vens: Imamo značajan nuklearni arsenal, neophodno je testiranje da bismo bili sigurni da je operativan

Vens: Imamo značajan nuklearni arsenal, neophodno je testiranje da bismo bili sigurni da je operativan

Kurir pre 2 sata
Potpredsednik SAD: Testiranje neophodno za pravilno funkcionisanje američkog nuklearnog arsenala

Potpredsednik SAD: Testiranje neophodno za pravilno funkcionisanje američkog nuklearnog arsenala

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ArsenalDonald Trampsad

Svet, najnovije vesti »

Sednica Saveta bezbednosti UN o stanju u BiH; Poslati izveštaji OHR-a i Vlade Republike Srpske

Sednica Saveta bezbednosti UN o stanju u BiH; Poslati izveštaji OHR-a i Vlade Republike Srpske

RTV pre 14 minuta
Predsednički izbori u Portugaliji zakazani za 18. januar: Enrike Guveja ubedljivo vodi na većini anketa

Predsednički izbori u Portugaliji zakazani za 18. januar: Enrike Guveja ubedljivo vodi na većini anketa

Blic pre 29 minuta
Vens: Testiranje nuklearnog arsenala ključno za bezbednost SAD

Vens: Testiranje nuklearnog arsenala ključno za bezbednost SAD

Telegraf pre 28 minuta
Prekid vatre: Pakistan i Avganistan se složili o nastavku primirja

Prekid vatre: Pakistan i Avganistan se složili o nastavku primirja

Blic pre 37 minuta
Neophodne provere: Džej Di Vens: "Testiranje nuklearnog arsenala ključno za bezbednost Amerike"

Neophodne provere: Džej Di Vens: "Testiranje nuklearnog arsenala ključno za bezbednost Amerike"

Blic pre 1 sat