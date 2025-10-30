MMF: Postignut sporazum sa Srbijom, privredni rast 2,1 odsto

Bloomberg Adria pre 4 sati  |  Bloomberg Adria
MMF: Postignut sporazum sa Srbijom, privredni rast 2,1 odsto

Misija Međunarodnog monetranog fonda (MMF) saopštila je u četvrtak da je sa vlastima Srbije postigla sporazum u okviru druge revizije tekućeg nefinansijskog aranžmana (Instrument za koordinaciju politika-PCI), koji treba da odobri Izvršni odbor MMF-a.

MMF ocenjuje da je privredni rast u Srbiji usporio s obzirom na to da ekonomija oseća efekte globalnih trgovinskih tenzija, protesta, političke neizvesnosti i sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS). Očekuje se da će rast u 2025. iznositi 2,1 procenat, što je posledica nižih javnih investicija, smanjenih priliva stranih direktnih investicija i slabije potrošnje", navodi se u zaključku druge revizije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), čija je delegacija u
