Vinisijus se izvinio zbog incidenta na El Klasiku

Fudbaler Real Madrida Vinisijus Žunior izvinio se navijačima zbog svoje reakcije nakon što je zamenjen u nedeljnom El Klasiku protiv Barselone, koji je njegov tim dobio 2:1.

Brazilac je napustio igru u 72. minutu i odmah otišao u svlačionicu, vidno nezadovoljan odlukom trenera. Kasnije se vratio na klupu, a po završetku meča učestvovao je u verbalnom sukobu sa fudbalerom Barselone Laminom Jamalom. – Danas želim da se izvinim svim navijačima Reala zbog svoje reakcije kada sam zamenjen u Klasiku – objavio je Vinisijus na platformi X, a preneo Bi Bi Si. – Kao što sam već učinio i lično tokom današnjeg treninga, želim ponovo da se izvinim