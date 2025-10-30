Kiparska kompanija Gunvor Group kupuje ispostave kompanije Lukoil u inostranstvu uključujući Srbiju

(Foto: Aleks Bajk) Kompanija Lukoil saopštila je da je primila ponudu od kiparske Gunvor Group Ltd. za kupovinu firme Lukoil International GmbH, koja je u stoprocentnom vlasništvu ruskog giganta i upravlja njegovim poslovanjem u inostranstvu.

U okviru ovog preduzeća nalazi se i Lukoil Srbija. Kako se navodi u saopštenju, ključni uslovi transakcije već su usaglašeni između strana, a Lukoil je prihvatio ponudu Gunvora i obavezao se da neće voditi pregovore sa drugim potencijalnim kupcima. Zaključenje obavezujućeg ugovora o transakciji zavisi, kako se dodaje od ispunjenja prethodnih uslova, uključujući dobijanje dozvole OFAC-a (Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD), kao i svih