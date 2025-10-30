Kiparska kompanija Gunvor Group kupuje ispostave kompanije Lukoil u inostranstvu uključujući Srbiju

Ekapija pre 25 minuta
Kiparska kompanija Gunvor Group kupuje ispostave kompanije Lukoil u inostranstvu uključujući Srbiju

(Foto: Aleks Bajk) Kompanija Lukoil saopštila je da je primila ponudu od kiparske Gunvor Group Ltd. za kupovinu firme Lukoil International GmbH, koja je u stoprocentnom vlasništvu ruskog giganta i upravlja njegovim poslovanjem u inostranstvu.

U okviru ovog preduzeća nalazi se i Lukoil Srbija. Kako se navodi u saopštenju, ključni uslovi transakcije već su usaglašeni između strana, a Lukoil je prihvatio ponudu Gunvora i obavezao se da neće voditi pregovore sa drugim potencijalnim kupcima. Zaključenje obavezujućeg ugovora o transakciji zavisi, kako se dodaje od ispunjenja prethodnih uslova, uključujući dobijanje dozvole OFAC-a (Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD), kao i svih
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Lukoil prodao svoju imovinu u inostranstvu, uključujući i onu u Srbiji

Lukoil prodao svoju imovinu u inostranstvu, uključujući i onu u Srbiji

Nova ekonomija pre 26 minuta
Gunvor u vlasnisstu švedskog milijardera preuzima i Lukoil u Srbiji

Gunvor u vlasnisstu švedskog milijardera preuzima i Lukoil u Srbiji

RTV pre 0 minuta
Lukoil prodat Gunvoru

Lukoil prodat Gunvoru

Jugmedia pre 41 minuta
Kipranska firma Gunvor preuzima i Lukoil u Srbiji

Kipranska firma Gunvor preuzima i Lukoil u Srbiji

Euronews pre 45 minuta
Kiparska firma Gunvor preuzima i Lukoil u Srbiji

Kiparska firma Gunvor preuzima i Lukoil u Srbiji

NIN pre 41 minuta
Prodat Lukoil u inostranstvu, uključujući imovinu u Srbiji; SAD odložila sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj

Prodat Lukoil u inostranstvu, uključujući imovinu u Srbiji; SAD odložila sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj

RTS pre 0 minuta
Lukoil u Srbiji dobija novog vlasnika: Kompaniju preuzima energetski gigant sa sedištem u Austriji

Lukoil u Srbiji dobija novog vlasnika: Kompaniju preuzima energetski gigant sa sedištem u Austriji

Kurir pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ofac

Ekonomija, najnovije vesti »

Lukoil prodao svoju imovinu u inostranstvu, uključujući i onu u Srbiji

Lukoil prodao svoju imovinu u inostranstvu, uključujući i onu u Srbiji

Nova ekonomija pre 26 minuta
Gunvor u vlasnisstu švedskog milijardera preuzima i Lukoil u Srbiji

Gunvor u vlasnisstu švedskog milijardera preuzima i Lukoil u Srbiji

RTV pre 0 minuta
Do kraja godine u 149 gradova i opština pozivi za subvencije za energetsku sanaciju

Do kraja godine u 149 gradova i opština pozivi za subvencije za energetsku sanaciju

RTV pre 26 minuta
Počinje povrat školarina studentima

Počinje povrat školarina studentima

RTK pre 41 minuta
Lukoil prodat Gunvoru

Lukoil prodat Gunvoru

Jugmedia pre 41 minuta