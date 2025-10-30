Barselonu čeka pakao: Partizan rasprodao Arenu za meč sa Špancima

Košarkaše Partizana u meču 8. kola Evrolige protiv Barselone bodriće "Arena" ispunjena do poslednjeg mesta.

Crno-beli su saopštili da su rasprodali sve karte za ovu utakmicu koja nosi veliki značaj po srpski tim. Partizan je doživeo dva uzastopna poraza i trenutno je sa negativnim učinkom 3-4. Sa druge strane, Barselona ulazi sa učinkom 4-3 i pobedom u prethodnom meču nad Armanijem na svom terenu. No, više od ovoga Partizanu ne ide tradicija na ruku. Partizan protiv Barselone u Evroligi ima 3-13, a izgubio je sve utakmice od povratka u Evroligu. Crno-beli su poslednju