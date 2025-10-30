Trener Barselone kandidovao Partizan za Fajnal-for: Spremamo se za ozbiljnu utakmicu

Košarkašima Partizana predstoji okršaj sa Barselonom u Beogradu u petak, na kojem će pokušati da nadomeste za slabe rezultate u prethodnom periodu.

Crno-beli na megdan Kataloncima izlaze posle poraza u Sofiji od Hapoela, a valja istaći i to da je sastav Đoana Penjaroje jedini koji ekipa Željka Obradovića nije pobedila od povratka u Evroligu. Pred okršaj osmog kola elitnog takmičenja, trener gostiju je imao priliku da najavi utakmicu. "Ne znam da li više ili manje nego drugi, ali ta ekipa mnogo košta. U ovoj Evroligi, kada pogledate tim, ima neverovatnog kvaliteta. Ne znam da li je moć prava reč, ali mnogo je