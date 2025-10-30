Trener Barselone kandidovao Partizan za Fajnal-for: Spremamo se za ozbiljnu utakmicu

Euronews pre 28 minuta  |  Autor: Euronews.rs
Trener Barselone kandidovao Partizan za Fajnal-for: Spremamo se za ozbiljnu utakmicu

Košarkašima Partizana predstoji okršaj sa Barselonom u Beogradu u petak, na kojem će pokušati da nadomeste za slabe rezultate u prethodnom periodu.

Crno-beli na megdan Kataloncima izlaze posle poraza u Sofiji od Hapoela, a valja istaći i to da je sastav Đoana Penjaroje jedini koji ekipa Željka Obradovića nije pobedila od povratka u Evroligu. Pred okršaj osmog kola elitnog takmičenja, trener gostiju je imao priliku da najavi utakmicu. "Ne znam da li više ili manje nego drugi, ali ta ekipa mnogo košta. U ovoj Evroligi, kada pogledate tim, ima neverovatnog kvaliteta. Ne znam da li je moć prava reč, ali mnogo je
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Barselonu čeka pakao: Partizan rasprodao Arenu za meč sa Špancima

Barselonu čeka pakao: Partizan rasprodao Arenu za meč sa Špancima

Kurir pre 48 minuta
"Biće emotivno..." Kevin Panter pred meč Partizan - Barselona

"Biće emotivno..." Kevin Panter pred meč Partizan - Barselona

Večernje novosti pre 48 minuta
Fernando: Jedva čekam da dam sve od sebe na oba kraja parketa

Fernando: Jedva čekam da dam sve od sebe na oba kraja parketa

Sportski žurnal pre 2 sata
Kalates: Osećam se odlično, odbrana će biti ključna protiv Barselone

Kalates: Osećam se odlično, odbrana će biti ključna protiv Barselone

Sportski žurnal pre 2 sata
Grobari shvatili poruku - dvorana rasprodata

Grobari shvatili poruku - dvorana rasprodata

Sportski žurnal pre 1 sat
Panter očekuje emotivan meč u „Areni“: „Džabari mi je kao brat“

Panter očekuje emotivan meč u „Areni“: „Džabari mi je kao brat“

Nova pre 2 sata
Poraz koji je otišao Obradoviću na dušu

Poraz koji je otišao Obradoviću na dušu

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićBarselonaEvroligakk partizan

Sport, najnovije vesti »

Transparent na meču Vojvodine i Zvezde posvećen žrtvama pada nadstrešnice

Transparent na meču Vojvodine i Zvezde posvećen žrtvama pada nadstrešnice

Danas pre 14 minuta
Ko je Dušan Borković, automobilista koji je dobijao izdašne sume novca od Pančeva?

Ko je Dušan Borković, automobilista koji je dobijao izdašne sume novca od Pančeva?

Danas pre 1 sat
(BLOG) Studenti sve bliži Novom Sadu: Novopazarci stigli u Inđiju, kolona iz Beograda dočekana u Novoj Pazovi

(BLOG) Studenti sve bliži Novom Sadu: Novopazarci stigli u Inđiju, kolona iz Beograda dočekana u Novoj Pazovi

N1 Info pre 23 minuta
Zvezda protiv Makabija za produžetak pobedničkog niza

Zvezda protiv Makabija za produžetak pobedničkog niza

RTS pre 18 minuta
Niški Radnički i leskovačka Dubočica u osmini finala Kupa

Niški Radnički i leskovačka Dubočica u osmini finala Kupa

Južne vesti pre 8 minuta