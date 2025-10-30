Penjaroja: "Partizan može da se bori za fajnal-for"

B92 pre 41 minuta
Penjaroja: "Partizan može da se bori za fajnal-for"

Protivnik Partizana u osmom kolu Evrolige biće Barselona.

Pred ovaj meč u Beogradskoj Areni, trener Katalonaca Đoan Penjaroja istakao je da oba tima imaju imperativ pobede. "Ne znam da li više ili manje nego drugi, ali ta ekipa mnogo košta. U ovoj Evroligi, kada pogledate tim, ima neverovatnog kvaliteta. Ne znam da li je moć prava reč, ali mnogo je timova koji mogu da se bore za Fajnal-for, a Partizan je jedan od njih. Partizan ima vrhunski individualni kvalitet i igrače koji mogu da poentiraju čak i onda kada su čuvani,
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Panter pred Partizan: "Borba za petu pobedu"

Panter pred Partizan: "Borba za petu pobedu"

Sportske.net pre 1 sat
Grobari shvatili poruku - dvorana rasprodata

Grobari shvatili poruku - dvorana rasprodata

Sportski žurnal pre 2 sata
Panter pred Partizan: "Biće to borba za petu pobedu"

Panter pred Partizan: "Biće to borba za petu pobedu"

B92 pre 2 sata
Barselonu čeka pakao: Partizan rasprodao Arenu za meč sa Špancima

Barselonu čeka pakao: Partizan rasprodao Arenu za meč sa Špancima

Kurir pre 3 sata
Trener Barselone kandidovao Partizan za Fajnal-for: Spremamo se za ozbiljnu utakmicu

Trener Barselone kandidovao Partizan za Fajnal-for: Spremamo se za ozbiljnu utakmicu

Euronews pre 3 sata
"Biće emotivno..." Kevin Panter pred meč Partizan - Barselona

"Biće emotivno..." Kevin Panter pred meč Partizan - Barselona

Večernje novosti pre 3 sata
Panter očekuje emotivan meč u „Areni“: „Džabari mi je kao brat“

Panter očekuje emotivan meč u „Areni“: „Džabari mi je kao brat“

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanBarselonaBeogradska ArenaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Zvezda nadigrala Makabi za novu pobedu u Evroligi

Zvezda nadigrala Makabi za novu pobedu u Evroligi

Danas pre 1 minut
Miroslav Tanjga: Zasluženo smo pobedili, vidi se da je Zvezda u krizi

Miroslav Tanjga: Zasluženo smo pobedili, vidi se da je Zvezda u krizi

Danas pre 1 sat
Vladan Milojević nakon poraza od Vojvodine: Odgovoran sam za rezultat

Vladan Milojević nakon poraza od Vojvodine: Odgovoran sam za rezultat

Danas pre 1 sat
Veliki preokret Vojvodine: Zvezda vodila 2:0 pa izgubila u Novom sadu

Veliki preokret Vojvodine: Zvezda vodila 2:0 pa izgubila u Novom sadu

Danas pre 2 sata
Transparent na meču Vojvodine i Zvezde posvećen žrtvama pada nadstrešnice

Transparent na meču Vojvodine i Zvezde posvećen žrtvama pada nadstrešnice

Danas pre 3 sata