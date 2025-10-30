Penjaroja: "Partizan može da se bori za fajnal-for"

Protivnik Partizana u osmom kolu Evrolige biće Barselona.

Pred ovaj meč u Beogradskoj Areni, trener Katalonaca Đoan Penjaroja istakao je da oba tima imaju imperativ pobede. "Ne znam da li više ili manje nego drugi, ali ta ekipa mnogo košta. U ovoj Evroligi, kada pogledate tim, ima neverovatnog kvaliteta. Ne znam da li je moć prava reč, ali mnogo je timova koji mogu da se bore za Fajnal-for, a Partizan je jedan od njih. Partizan ima vrhunski individualni kvalitet i igrače koji mogu da poentiraju čak i onda kada su čuvani,