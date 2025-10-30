"Biće emotivno..." Kevin Panter pred meč Partizan - Barselona

Večernje novosti pre 5 sati
"Biće emotivno..." Kevin Panter pred meč Partizan - Barselona

Nekadašnji kapiten Partizana Kevin Panter vraća se u Beograd i to na megdan bivšem klubu, pošto će Barselona gostovati crno-belima u petak od 20.30 časova.

Foto: Profimedia Izneo je očekivanja pred ovaj meč. - Moramo biti maksimalno fokusirani. Biće to borba za petu pobedu u osam kola - rekao je Amerikanac. Jedva čeka susret sa Džabarijem Parkerom. - Mnogo mi znači. On mi je kao brat. Bili smo u kontaktu ovih dana, samo da proverim kako je. Biće zabavno i emotivno - zaključio je 32-godišnjak iz Bronksa. Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Panter pred Partizan: "Borba za petu pobedu"

Panter pred Partizan: "Borba za petu pobedu"

Sportske.net pre 2 sata
Penjaroja: "Partizan može da se bori za fajnal-for"

Penjaroja: "Partizan može da se bori za fajnal-for"

B92 pre 2 sata
Grobari shvatili poruku - dvorana rasprodata

Grobari shvatili poruku - dvorana rasprodata

Sportski žurnal pre 3 sata
Panter pred Partizan: "Biće to borba za petu pobedu"

Panter pred Partizan: "Biće to borba za petu pobedu"

B92 pre 4 sati
Trener Barselone kandidovao Partizan za Fajnal-for: Spremamo se za ozbiljnu utakmicu

Trener Barselone kandidovao Partizan za Fajnal-for: Spremamo se za ozbiljnu utakmicu

Euronews pre 5 sati
Barselonu čeka pakao: Partizan rasprodao Arenu za meč sa Špancima

Barselonu čeka pakao: Partizan rasprodao Arenu za meč sa Špancima

Kurir pre 5 sati
Fernando: Jedva čekam da dam sve od sebe na oba kraja parketa

Fernando: Jedva čekam da dam sve od sebe na oba kraja parketa

Sportski žurnal pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanBarselonaNikola Jokićkk partizanKEVIN PANTER

Sport, najnovije vesti »

Pobede Milana, Valensije i Bajerna u Evroligi

Pobede Milana, Valensije i Bajerna u Evroligi

Danas pre 44 minuta
Saša Obradović o Mileru-Mekintajeru: Nije bitno da li igra napad ili odbranu, to trebaš od jednog lidera

Saša Obradović o Mileru-Mekintajeru: Nije bitno da li igra napad ili odbranu, to trebaš od jednog lidera

Danas pre 25 minuta
Zvezda nadigrala Makabi za novu pobedu u Evroligi

Zvezda nadigrala Makabi za novu pobedu u Evroligi

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Neuhvatljivi Kodi i moćni Izundu: Pogledajte kako je Zvezda srušila Makabi

(VIDEO) Neuhvatljivi Kodi i moćni Izundu: Pogledajte kako je Zvezda srušila Makabi

Danas pre 1 sat
Miroslav Tanjga: Zasluženo smo pobedili, vidi se da je Zvezda u krizi

Miroslav Tanjga: Zasluženo smo pobedili, vidi se da je Zvezda u krizi

Danas pre 2 sata