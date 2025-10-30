"Biće emotivno..." Kevin Panter pred meč Partizan - Barselona

Nekadašnji kapiten Partizana Kevin Panter vraća se u Beograd i to na megdan bivšem klubu, pošto će Barselona gostovati crno-belima u petak od 20.30 časova.

Foto: Profimedia Izneo je očekivanja pred ovaj meč. - Moramo biti maksimalno fokusirani. Biće to borba za petu pobedu u osam kola - rekao je Amerikanac. Jedva čeka susret sa Džabarijem Parkerom. - Mnogo mi znači. On mi je kao brat. Bili smo u kontaktu ovih dana, samo da proverim kako je. Biće zabavno i emotivno - zaključio je 32-godišnjak iz Bronksa. Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu