Vučić sa Pelegrinijem razgovarao o zajedničkom rešavanju pitanja energetike Slovačke, Srbije i Mađarske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa slovačkim predsednikom Peterom Pelegrinijem razgovarao o formiranju zajedničke radne grupe Srbije, Slovačke i Mađarske u kojoj bi se pronalazila rešenja za razna pitanja u oblasti energetike. "Razgovarali smo o tome da napravimo neku radnu grupu zajedničku sa Budimpeštom i Bratislavom, da vidimo šta nam je činiti po različitim pitanjima od nafte do gasa", kazao je Vučić novinarima u Samarkandu gde je