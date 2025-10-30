NIS u prvih devet meseci zabeležila gubitak od 0,3 milijarde dinara

Naftna industrija Srbije (NIS) u prvih devet meseci ove godine zabeležila je gibitak od 0,3 milijarde dinara, pokazatelj EBITDA (meri profitabilnost poslovanja pre odbitaka) iznosio je 21,1 milijardu dinara, a operativni novčani tok 26,7 milijardi dinara, saopštila je danas kompanija.

U saopštenju NIS-a se navodi da je u pomenutom periodu NIS grupa poslovala u izuzetno složenim okolnostima, pre svega imajući u vidu sankcije američkog Ministarstva finansija koje su u punom obimu stupile na snagu 9. oktobra. Pored toga, na rezultate su uticale i cene nafte koje su bile za 14 odsto niže nego u istom periodu prošle godine, kao i gubitak HIP-Petrohemije koji je od januara do septembra iznosio 7,4 milijarde dinara zbog nepovoljne situacije u celoj