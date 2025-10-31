Srbijavoz: Zbog dojave o bombama obustavljen saobračaj svih vozova

Beta pre 9 minuta

Preduzeće Srbijavoz objavilo je da je danas, zbog dojave da su u svim vozovima i na prugama postavljene eksplozivne naprave, privremeno obustvaljne saobraćaj svih vozova.

"Intenzivno sarađujemo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova na razrešenju nastale situacije", navodi se u saopštenju.

Putnici su zamoljeni da se do potpune normalizacije saobraćaja pre polaska na stanicu informišu putem sajta www.srbijavoz.rs ili putem Kol centra na telefon 011 360 28 99. šnice rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu.

Obustavljen saobraćaj putničkih vozova do Novog Sada

Putnički vozovi do Novog Sada neće saobraćati danas popodne i 1. novembra ujutru, objavio je N1.

Takođe, nije moguća ni kupovina onlajn karata.

Kako N1 nezvanično saznaje, Železnice Srbije su iznenada tokom dana prekinule prodaju karata, a mašinovođe su obaveštene na stanicama na kojima su se zatekli da više neće ići - do daljeg.

Na sajtu Srbijavoza kada se odabere opcija za onlajn kupovinu karata za 31. oktobar i 1. novembar i unese željene destinacije npr. Beograd centar-Petrovaradin, stoji obaveštenje da "nema vozova na traženoj destinaciji".

U Novom Sadu će sutra u Novom Sadu biti održan komemorativni skup i biće obeleženo godinu dana pada nadstrešnice železničke stanice i smrt 16 ljudi.

Pred proteste se i ranije dešavalo da vozovi ne saobraćaju, gde su nadležni saopštili da su "dobili dojave o eksplozivnim napravama u vozu".

Te eksplozivne naprave nikada nisu pronađene, naveo je N1.

(Beta, 31.10.2025)