Volkswagen zbog američkih tarifa očekuje dodatne namete od pet milijardi evra

Biznis.rs pre 1 sat
dobit u padu 58 odsto u prvih devet meseci

Nemački automobilski gigant Volkswagen objavio je u četvrtak da će američke carinske tarife nametnuti dodatni teret od pet milijardi evra (približno 5,8 milijardi dolara) kompaniji ove godine. Volkswagen je prijavio gubitak od 1,3 milijarde dolara za treći kvartal i period januar-septembar. Profit kompanije za isti period prošle godine iznosio je 2,83 milijarde evra, prenosi Anadolu Agency. Profit Volkswagen za period januar-septembar pao je za 58 odsto u poređenju
