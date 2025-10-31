Privremeno obustavljen saobraćaj svih vozova: Oglasili se iz "Srbijavoza": Evo o čemu se radi

Blic pre 1 sat
Privremeno obustavljen saobraćaj svih vozova: Oglasili se iz "Srbijavoza": Evo o čemu se radi

Srbijavoz obaveštava putnike da je danas, zbog anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, obustavljen saobraćaj svih vozova za prevoz putnika.

- Srbijavoz a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 31.oktobra 2025. godine, primljen poziv koji je sadržao anonimnu dojavu da su na svim vozovima i prugama postavljene eksplozivne naprave - navodi se u obaveštenju postavljenom na sajtu Srbijavoza. Kako dodaju, intenzivno sarađuju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova na razrešenju nastale situacije. - Prinuđeni smo da privremeno obustavimo saobraćaj svih vozova u cilju zaštite života putnika i posada vozova -
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Srbijavoz se zvanično oglasio: Treći put ove godine uoči velikog protesta, tvrde da su „primili dojave o bombi“

Srbijavoz se zvanično oglasio: Treći put ove godine uoči velikog protesta, tvrde da su „primili dojave o bombi“

Nedeljnik pre 1 sat
Već viđeno: Obustavljen železnički putnički saobraćaj uoči skupa u Novom Sadu

Već viđeno: Obustavljen železnički putnički saobraćaj uoči skupa u Novom Sadu

Zrenjaninski pre 1 sat
Privremeno obustavljen železnički saobraćaj zbog anonimne dojave o bombi

Privremeno obustavljen železnički saobraćaj zbog anonimne dojave o bombi

Subotica.com pre 50 minuta
DOTAKLI SMO DNO! Obustava saobraćaja svih vozova za prevoz putnika zvog dojave o bombi! DNO DNA!

DOTAKLI SMO DNO! Obustava saobraćaja svih vozova za prevoz putnika zvog dojave o bombi! DNO DNA!

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Srbijavoz: Zbog dojave o bombama obustavljen saobračaj svih vozova

Srbijavoz: Zbog dojave o bombama obustavljen saobračaj svih vozova

Radio sto plus pre 1 sat
Srbijavoz: Zaustavljeni svi vozovi zbog dojava o bombama

Srbijavoz: Zaustavljeni svi vozovi zbog dojava o bombama

Sputnik pre 1 sat
"Srbijavoz": Obustavljen saobraćaj svih vozova zbog dojave o bombama

"Srbijavoz": Obustavljen saobraćaj svih vozova zbog dojave o bombama

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Društvo, najnovije vesti »

Može li novinar u Srbiji biti nepristrastan dok ga vlast obeležava kao državnog neprijatelja? (III)

Može li novinar u Srbiji biti nepristrastan dok ga vlast obeležava kao državnog neprijatelja? (III)

Cenzolovka pre 30 minuta
(BLOG) Studenti i građani na poslednjoj pešačkoj etapi do Novog Sada, krenuli i biciklisti

(BLOG) Studenti i građani na poslednjoj pešačkoj etapi do Novog Sada, krenuli i biciklisti

N1 Info pre 11 minuta
(FOTO) Saobraćajna nesreća na auto-putu ka Novom Sadu, stotine vozila stoje u koloni

(FOTO) Saobraćajna nesreća na auto-putu ka Novom Sadu, stotine vozila stoje u koloni

N1 Info pre 45 minuta
Niški biciklisti stigli u Inđiju, studenti pešaci nakon odmora u Inđiji nastavili ka Novom Sadu

Niški biciklisti stigli u Inđiju, studenti pešaci nakon odmora u Inđiji nastavili ka Novom Sadu

RTV pre 10 minuta
Ujedinjeni zborovi Kragujevca objavili zborno mesto u Novom Sadu

Ujedinjeni zborovi Kragujevca objavili zborno mesto u Novom Sadu

Glas Šumadije pre 35 minuta