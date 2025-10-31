Privremeno obustavljen saobraćaj svih vozova: Oglasili se iz "Srbijavoza": Evo o čemu se radi

Srbijavoz obaveštava putnike da je danas, zbog anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, obustavljen saobraćaj svih vozova za prevoz putnika.

- Srbijavoz a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 31.oktobra 2025. godine, primljen poziv koji je sadržao anonimnu dojavu da su na svim vozovima i prugama postavljene eksplozivne naprave - navodi se u obaveštenju postavljenom na sajtu Srbijavoza. Kako dodaju, intenzivno sarađuju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova na razrešenju nastale situacije. - Prinuđeni smo da privremeno obustavimo saobraćaj svih vozova u cilju zaštite života putnika i posada vozova -