Hladno i oblačno vreme sa kišom i snegom u Srbiji 22. i 23. novembra 2025.

Srbija očekuje hladno vreme sa snežnim padavinama, toplijim uslovima na jugu i istoku, i prestanak padavina krajem 23. novembra.

U Srbiji će 22. novembra biti oblačno i hladno vreme sa kišom, susnežicom i snegom u brdsko-planinskim predelima, dok se sneg ponegde očekuje i u nižim predelima severne, zapadne i centralne Srbije. Na krajnjem jugu i istoku zadržaće se toplije vreme sa kišom. Temperatura će se kretati od 0 do 6 stepeni u većini mesta, dok će na jugu i istoku dostići do 13 stepeni. RTS Danas N1 Info

U Beogradu se očekuje oblačno i hladno vreme sa kišom i susnežicom, a u višim delovima grada i snežnim padavinama. Vetar će biti slab do umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura biće oko 2 do 3 stepena. Blic Glas Zapadne Srbije

Na severu Srbije i u Vojvodini pada sneg i susnežica, sa snežnom granicom na oko 200 metara nadmorske visine. U ostalim delovima Srbije mestimično pada kiša, dok će na jugu biti toplije sa slabom kišom. Vetar će biti jak severozapadni u većini krajeva. Polarni vrtlog nastavlja kretanje prema severu Srbije, donoseći padavine i stvaranje snežnog pokrivača, a sneg je jutros zabeležen i na Fruškoj Gori. Telegraf Blic

Za 23. novembar prognozira se oblačno i hladno vreme sa maksimalnom temperaturom do 7 stepeni. Na severu i zapadu Srbije biće suvo, dok se u ostalim krajevima očekuju kiša, susnežica i sneg, uz manje povećanje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima. Krajem dana i uveče padavine prestaju. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. RTK