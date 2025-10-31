Poskupljuju i dizel i benzin od 15h

Bujanovačke pre 1 sat
Poskupljuju i dizel i benzin od 15h
Bujanovac, 31. oktobar 2025. Na pumpama u Srbiji od danas u 15 časova litar evrodizela koštaće maksimalno 196 dinara, dok će cena benzina biti 180 dinara. Cena goriva, i evrodizela i benzina, viša je za tri dinara po litru u odnosu na prethodnu nedelju. Nove cene će biti na snazi narednih sedam dana, prenosi RTS. Iz Naftne industrioje Srbije (NIS) ranije ove nedelje su saopštili da svi njihovi maloprodajni objekti trenutno posluju u redovnom režimu rada, da su
