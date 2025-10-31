Danas se slavi Sveti Luka – dan kada ćemo, prema narodnom verovanju, saznati kakva nas zima čeka

Danas se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi obeležava praznik posvećen Svetom Luki, apostolu i jevanđelistu, koji je bio svedok Hristovih čudesa i saputnik apostola Pavla.

Istovremeno se proslavlja i Sveti Petar Cetinjski, čudotvorac i zaštitnik Crne Gore. Sveti Luka, apostol i jevanđelist, svedok je Hristovih čudesa i pratilac apostola Pavla. Grk po rođenju, pre krštenja neznabožac, po zanimanju lekar, bio je izuzetno obrazovan, sa velikim darom za slikarstvo, piše rts.rs. Živopisao je tri ikone Bogorodice i ikone apostola Petra i Pavla, zbog čega se smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. U hrišćanskoj tradiciji smatra se autorom