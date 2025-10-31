Danas se slavi Sveti Luka – dan kada ćemo, prema narodnom verovanju, saznati kakva nas zima čeka

Danas pre 37 minuta  |  Danas online
Danas se slavi Sveti Luka – dan kada ćemo, prema narodnom verovanju, saznati kakva nas zima čeka

Danas se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi obeležava praznik posvećen Svetom Luki, apostolu i jevanđelistu, koji je bio svedok Hristovih čudesa i saputnik apostola Pavla.

Istovremeno se proslavlja i Sveti Petar Cetinjski, čudotvorac i zaštitnik Crne Gore. Sveti Luka, apostol i jevanđelist, svedok je Hristovih čudesa i pratilac apostola Pavla. Grk po rođenju, pre krštenja neznabožac, po zanimanju lekar, bio je izuzetno obrazovan, sa velikim darom za slikarstvo, piše rts.rs. Živopisao je tri ikone Bogorodice i ikone apostola Petra i Pavla, zbog čega se smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. U hrišćanskoj tradiciji smatra se autorom
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Danas slavimo Svetog Luku: Obavezno pogledajte u nebo i ispoštujte važne običaje

Danas slavimo Svetog Luku: Obavezno pogledajte u nebo i ispoštujte važne običaje

Mondo pre 2 minuta
Na Svetog Luku se predviđa kakva će biti zima: Naši stari su verovali i vešto posmatrali ove stvari

Na Svetog Luku se predviđa kakva će biti zima: Naši stari su verovali i vešto posmatrali ove stvari

Kurir pre 1 minut
Danas je Sveti Luka

Danas je Sveti Luka

Ozon pre 0 minuta
Slavimo Svetog Luku: Ovaj praznik je u narodu poznat kao Lučindan i česta je slava srpskih porodica

Slavimo Svetog Luku: Ovaj praznik je u narodu poznat kao Lučindan i česta je slava srpskih porodica

Telegraf pre 30 minuta
Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Luku - zaštitnika lekara i umetnika

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Luku - zaštitnika lekara i umetnika

N1 Info pre 41 minuta
Danas je veliki hrišćanski praznik i slava

Danas je veliki hrišćanski praznik i slava

Ozon press pre 56 minuta
Sveti Luka – praznik koji najavljuje zimu, danas ne bi trebalo da budete preki i nervozni

Sveti Luka – praznik koji najavljuje zimu, danas ne bi trebalo da budete preki i nervozni

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraRTSSlikarstvo

Društvo, najnovije vesti »

Nastavlja se pozno Miholjsko leto, poslednji dan oktobra topao i sunčan

Nastavlja se pozno Miholjsko leto, poslednji dan oktobra topao i sunčan

N1 Info pre 16 minuta
AMSS: Lepi jesenji uslovi za vožnju, popodne pojačan saobraćaj

AMSS: Lepi jesenji uslovi za vožnju, popodne pojačan saobraćaj

N1 Info pre 6 minuta
Sunčani vikend pred Novosađanima, temperature preko 20 stepeni

Sunčani vikend pred Novosađanima, temperature preko 20 stepeni

Radio 021 pre 27 minuta
Studentska pešačenja do Novog Sada: Interaktivna mapa i fotografije

Studentska pešačenja do Novog Sada: Interaktivna mapa i fotografije

BBC News pre 21 minuta
Sutra je 1. novembar, ljudi

Sutra je 1. novembar, ljudi

Danas pre 31 minuta