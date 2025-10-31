Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Luku, jednog od prvih propovednika hrišćanstva, savremenika Isusa Hrista i autora jednog od četiri jevanđelja.

Crkva ga smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa, pošto je živopisao tri ikone Presvete Bogorodice i ikone Svetih apostola Petra i Pavla. Sveti Luka je napisao treće jevanđelje (po redosledu u Novom zavetu), kao i Dela apostolskih. Rodom je iz Antiohije, a u mladosti je učio grčku filozofiju, medicinu i živopis. On je pratio apostola Pavla na njegovom drugom i trećem misionarskom putovanju, od Filipa do Rima. Nakon Pavlove smrti, nastavio je da širi jevanđelje širom